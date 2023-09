Berlin -Wenn die Angst des christdemokratischen Wahlkämpfers vor der AfD sich paart mit der sprichwörtlichen Gründlichkeit des deutschen Berufsbeamtentums - dann kommt so etwas heraus wie das wie das neue Konzept des Bundesinnenministers für die zivile Verteidigung. Bloß nix vergessen! Bloß niemandem Anlass für die Behauptung geben, man habe nicht alles einkalkuliert, was womöglich irgendwie zum Schutz der Bürger beitragen könnte. So ist zwischen Wasservorräte und Konservendosen auch das „Wiederaufleben der Wehrpflicht“ geraten.

Grunsatzentscheidung über den Haufen geworfen

Thomas de Maizière propagiert sie nicht direkt. Da mag er seiner CDU-Parteifreundin Ursula von der Leyen nichts ins Ressort pfuschen. Er lässt seine Leute nur für den Fall des Falles über zivilen Unterstützungsbedarf einer wieder verpflichteten Wehrfähigkeit räsonieren. Putzig, dass ihnen dabei nicht nur die möglichst schnelle Zustellung von „Einberufungs-“, sondern auch von „Leistungsbescheide(n)“ einfällt . Gunter Gabriels berühmte Maxime gilt halt auch im Ernstfall: „Ohne Moos nichts los“.

Aber im Ernst: Es ist ein starkes Stück, wenn ein Minister mal eben im Vorübergehen eine Grundsatzentscheidung über den Haufen wirft, über die Jahre-, nein: Jahrzehnte lang heftig gestritten wurde. Abgesehen davon, welchen organisatorischen Vorlauf die Wiedereinführung der Wehrpflicht brauchte. Hier wird mit dem Gedanken an eine internationale Großkrise von Dimensionen gespielt, die weit über die Spannungen um die Ukraine und die deutsche Beteiligung an Anti-Terror-Einsätzen hinausgeht.

Die AfD interpretiert das Konzept übrigens als Beweis dafür, dass die Bundesregierung wegen der „massiven Einwanderungswelle“ von „inneren Unruhen in naher Zukunft“ ausgehe. Thomas de Maizière, der „Mister Besonnenheit“ persönlich liefert den Angstmachern Munition. Ein toller Erfolg, Herr Minister!