Die Deutschen haben sie kommen sehen, die Abnutzungskämpfe dieser EM-Vorrunde. Joachim Löw hat oft von „Spezialisten“ gesprochen, von zwei Mannschaften gar, die er für dieses Turnier benötigt: Eine, die bereit ist, gegen eine Abwehrwand anzulaufen. Und eine zweite, die große Nationen in großen Spielen schlagen kann. Denn anders als ihre bisherigen Gegner denkt der DFB-Tross nicht von Spiel zu Spiel. Sondern vor allem ans Finale.

Die Gruppenphase dieser an Toren so armen EM geriet auch für die Deutschen zäh: Gegen die Ukraine erzielte die DFB-Elf zwei Tore und hatte ansonsten alle Hände voll zu tun, keine Gegentreffer zu kassieren. Und Polen hatte trotz insgesamt besserer deutscher Abwehrleistung die größten Chancen des Spiels.

Der DFB-Kapitän Bastian Schweinsteiger wurde bei seiner Einwechslung gefeiert. Getty Images

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Deutschland stürmte wild drauflos

Dann Nordirland. Eine Mannschaft, getragen von der Euphorie in der Heimat, den Fans im Stadion und der Gewissheit, längst Geschichte geschrieben zu haben. Und die Deutschen stürmten in leicht veränderter Formation wild drauflos, holten endlich Chancen und waren am Ende froh, dass wenigstens das – verdiente – Resultat für den Gruppensieg dastand.

Die Vorrunde ist also überstanden, in der K.o.-Phase hoffen die Deutschen auf Gegner, die mehr zum Spiel beitragen, als bloß auf die Chance des Außenseiters zu lauern. Es ist schwierig, die Chancen der DFB-Elf zum Beispiel in einem Halbfinale gegen Frankreich hochzurechnen.

Es ist es aber immerhin gut möglich, dass sie es dorthin schaffen.

Das könnte Sie auch interessieren: