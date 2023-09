Bernd Lucke, einstiger AfD-Chef und Gründer, will nun auch mit seiner neuen Partei in die Erfolgsspur.

Nun steht ein Parteitag an.

Bernd Lucke ist ein intelligenter, redegewandter Mann. Eines war aber nie seine Stärke: eine realistische Selbsteinschätzung und das Eingeständnis eigener Schwächen. Das galt in der Zeit, als er glaubte, die AfD würde ihm schon folgen – auch ohne dass er sich um die machtpolitisch notwendigen Bündnisse in der Partei kümmert. Und das gilt jetzt, wenn er über seine neue Partei, die Allianz für Fortschritt und Aufbruch (Alfa), sagt, er wolle mit ihr in die Landtage einziehen.

Für Alfa interessieren sich so wenige Wähler, dass die Partei in Umfragen nicht mal ausgewiesen wird. Daran wird auch der Bundesparteitag am Wochenende in Ludwigsburg nichts ändern. So wird einmal mehr klar: Die Wahlsiege der AfD in Luckes Zeiten wären nie denkbar gewesen, wenn die Partei nicht damals schon mit Rechtspopulismus gepunktet hätte. Lucke mag sich im Nachhinein davon distanzieren. Damals hat er diesen Kurs jedoch lange Zeit nicht nur zugelassen, sondern auch selbst mit geprägt und befördert. Um des Erfolges willen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Wehrlos gegen das Monster“

Die Menschen wählen nicht allein deshalb eine Partei, weil ein Ökonomie-Professor an ihrer Spitze steht, der sich für besonders fachkundig hält. Alfa ist überflüssig. Die Partei hat jetzt bestenfalls die Funktion, die Hans-Olaf Henkel wohl vorschwebte, als er sagte, er habe mit der AfD „ein Monster“ miterschaffen – und wolle nun alles tun, um es zu stoppen. Alfa nimmt der AfD vielleicht ein paar Stimmen weg. Viele werden es aber nicht sein.