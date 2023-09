Es war eine der langweiligsten Pressekonferenzen, die es im Kanzleramt je gegeben hat. Deutsche Spitzenpolitiker erklären, warum man sich auf die Verteilung der Flüchtlingskosten jetzt noch nicht geeinigt habe, sondern dies wohl erst bis zum 31. Mai tun werde. Das war eine Nullnachricht, einer Pressekonferenz im Grunde unwürdig. Bis Angela Merkel gleichsam aus dem Nichts einen „Fehler“ einräumte. Diese Geste war eine große Überraschung, ja eine kleine Sensation. Eine nachvollziehbare Sensation allerdings und eine im Kern deshalb gar nicht so überraschende.

Naturgemäß gehen Regierungschefs mit Eingeständnissen von Fehlern sehr dosiert um. Zu schnell münden sie in Autoritätsverlust. Mancher Fehler wächst sich aus oder gerät in Vergessenheit. In diesem Fall war das Eingeständnis, das einer Entschuldigung nahe kommt, sachlich richtig. Es war nicht Merkels Aufgabe, die Qualität des Schmähgedichts von Jan Böhmermann zu bewerten. Und das Eingeständnis war politisch notwendig. Die Formulierung „bewusst verletzend“ hat den egomanischen türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan schließlich ermuntert, danach erst recht gegen Böhmermann zu Felde zu ziehen.

Das aber geschieht nicht allein zulasten des Satirikers. Es geschieht zulasten der Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei wie in Deutschland. Merkel hat es selbst glasklar formuliert. „Menschenrechte, Freiheitsrechte, Pressefreiheit sind unverzichtbare Güter“, sagte sie. „Und dass so eine Situation entstehen kann, wo gedacht wird, dass würde jetzt aufgegeben, weil wir gerade mal mit der Türkei ein Abkommen gemacht haben, das ist fehlerhaft gewesen.“ Da kann man nur sagen: Ja! Und muss dieses Ja mit einem Ausrufezeichen versehen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Wie der Machtmensch Erdogan auf Merkels Erklärung reagiert, ist einstweilen ungewiss. Gewiss ist: Er lässt sich durch Zugeständnisse nicht besänftigen, sondern sieht sich dadurch bloß zu weiteren Dreistigkeiten animiert. Die Kanzlerin hat darum, Schwierigkeiten bei der Lösung der Flüchtlingskrise riskierend, direkt vor ihrer Türkei-Reise betont: Bis hierher – und nicht weiter! Sie hat ein Stück politischer Freiheit zurückerobert. Denn sie weiß: Die Freiheit stirbt zuweilen millimeterweise.