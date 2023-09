Die Top-Manager des VW-Konzerns verzichten für das vergangene Jahr auf 30 Prozent ihrer Bezüge.

Nach dem jahrelangen, systematischen Betrug wäre aber eine deutlich drastischere Lösung die einzig vernünftige gewesen.

Ein fehlendes starkes Korrektiv im Vorstand steigert die Realitätsferne, die tatsächlich existenzbedrohend ist.

Die Top-Manager des Volkswagen-Konzerns verzichten auf einen Teil ihrer millionenschweren Bonuszahlungen. Das ist ein Kuhhandel, ein fauler Kompromiss und vor allem ein Zeichen für Größenwahn und Realitätsverlust in der Führungsetage des Konzerns.

Die neun Mitglieder des Vorstands sollen für das vergangene Jahr wohl auf knapp ein Drittel ihrer Bezüge verzichten. Das würde nach grober Überschlagsrechnung bedeuten, dass pro Kopf im Schnitt noch ein Bruttogehalt von etwa vier Millionen Euro übrig bleibt – weit mehr, als ein normaler VW-Arbeiter in seinem ganzen Leben verdienen kann.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Natürlich ist es richtig, dass die Vorstände Verträge haben, die ihnen ein Grundgehalt und variable Bezüge zusichern, die sich am geschäftlichen Erfolg der vergangenen Jahre orientieren. Rechtlich gibt es da nicht den Deut eines Zweifels. Aber für Manager mit Anstand, Realitätssinn und einigermaßen politischem Gespür kann es angesichts der Lage von VW nur eins geben: Verzicht, der auch als solcher für die „Betroffenen“ spürbar wird. Also zumindest keinerlei Bonuszahlungen. Noch besser wäre eine echte Nullrunde, kein Euro für 2015.

Nullrunde würde keinerlei Abstriche nach sich ziehen

Das hört sich radikal an, hat es aber in US-Unternehmen schon öfter gegeben. Man muss dabei beachten, dass die acht Männer und die eine Frau im Vorstand längst so wohlhabend sind, dass sie sogar bei einem Einkommen von null in einem Jahr keinerlei Abstriche von ihrem Lebensstandard machen müssten. Das Konto wäre nur etwas weniger gefüllt, als sie es gewohnt sind.

Warum diese Kasteiung? Weil nur dies als Signal im Konzern und in der Öffentlichkeit wirken kann. Und solch ein Signal braucht Volkswagen, um den dringend nötigen umfassenden Neuanfang zu schaffen. Die inzwischen reichlich zerfaserte Debatte über Dieselgate versperrt den Blick auf das Ungeheuerliche, das Volkswagen getan hat. Der Konzern hat elf Millionen Pkw mit einer Software ausgestattet, die die Abgasreinigung im Normalbetrieb auf der Straße weitgehend ausschaltet. Die Katalysatoren sorgen nur bei Tests auf dem Prüfstand dafür, dass Stickoxide zerlegt werden.

Systematischer, jahrelanger Betrug

Die Fahrzeuge stoßen deshalb Giftstoffe in einer um ein Vielfaches erhöhten Menge aus. Das ist einerseits Betrug der Kunden in elf Millionen Fällen. Noch viel schwerer wiegt, dass damit riesige Mengen Stickoxide in die Luft geblasen werden. Und diese Form der Umweltverschmutzung erzeugt chronische Atemwegserkrankungen und womöglich auch Krebs.

Der Betrug ist systematisch und über viele Jahre begangen worden, um kurzfristige Renditeziele zu erreichen. Führungskräfte in großer Zahl wussten davon. Ob dieses Wissen, bis ganz nach oben ging, ist unklar. Sicher ist aber, dass es im Konzern Strukturen und Mechanismen gab, die diese Machenschaften begünstigt haben. Und dafür trägt der Vorstand Verantwortung – sieben der neun Mitglieder sind seit vielen Jahren im Konzern in Führungspositionen aktiv. Allen voran Vorstandschef Matthias Müller.

Abgasaffäre kostet mindestens 30 Milliarden Euro

Deshalb braucht es ein wirksames Signal der Einsicht. Und das kann nur der Verzicht auf Geld sein, obwohl die finanzielle Misere von VW dadurch natürlich nicht gelöst wird. Die gravierenden Versäumnisse des Managements haben Volkswagen in eine „existenzielle Krise“ gebracht, wie Müller es selbst formulierte. Und damit hat er Recht.

Die Abgasaffäre wird den Konzern in den nächsten Jahren mindestens 30 Milliarden Euro kosten. Geld, das eigentlich für den dringend nötigen Umbau des Unternehmens gebraucht wird – die gesamte Branche steht mit der Elektromobilität und dem autonomen Fahren vor dem größten Umbruch in ihrer Geschichte. Noch viel schwerer wiegt der Reputationsschaden durch die Abgasskandal. Die künftigen selbstfahrenden Elektroautos müssen vor allem eins sein: sauber. Um das gravierendste Problem aller Metropolen dieser Welt zu beheben. Die Belastung mit Luftschadstoffen, die schon heute Großstädte in China fast unbewohnbar macht. Ein Autobauer, der sich dazu aus Profitstreben dazu mit fortgesetzter Ignoranz verhält, wird es in den nächsten Jahren ziemlich schwer haben, die Kunden von seinen Produkten zu überzeugen.

Realitätsferne ist existenzbedrohend

Es bleibt die Frage: Woher kommen Weltfremdheit und Realitätsverlust im Vorstand. Abgesehen davon, dass diese Symptome bei Top-Managern überall auftauchen, kommt bei Volkswagen ein Gefühl von Unverwundbarkeit hinzu. Kein deutsches Unternehmen ist so gut mit der Politik verdrahtet, auch über die mächtige IG Metall, die bei Volkswagen die Funktion eines Co-Managements hat. Gewerkschaft und Vorstand ziehen gerade im Abgasskandal an einem Strang. Die Arbeitnehmervertreter wollen Jobs sichern, Müller und Co. wollen die Betrügereien klein reden. Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) agiert als Hilfskraft beim Durchsetzen dieser Strategie. Dem Vorstand fehlt ein starkes Korrektiv, das steigert die Realitätsferne – das ist tatsächlich existenzbedrohend.