Köln -Von „menschlichen Pinguinen“ hat Ralph Giordano 2007 gesprochen, als er sich über Musliminnen mit Burka echauffierte, die sein ästhetisches Empfinden störten und die er auf der Straße nicht sehen wolle. Das brachte dem inzwischen verstorbenen Kölner Autor damals viel Ärger und den erwartbaren Vorwurf ein, sich verächtlich und sexistisch über Frauen geäußert zu haben.

Sexisten halten an der Burka fest

Der Streit verdeutlicht zweierlei: Selbst ein so sprachgewandter Mann wie Giordano fand nicht die rechten Worte für ein Unbehagen, das in unseren Breiten ein fast unvermeidlicher Reflex auf Frauen in Burka ist. Das ist das eine. Tatsächlich geht es in der Debatte über die Ganzkörper-Verschleierung um die Frage nach Frauenbildern und Frauenrechten. Die Sexisten sind allerdings nicht Giordano und andere Kritiker, sondern diejenigen, die das Erscheinen von Frauen in der Öffentlichkeit nur dann für zumutbar halten, wenn sie den Blicken (der Männer) „mit Haut und Haaren“ entzogen sind.

Dieser Steinzeit-Machismo, der mit angeblichen Vorschriften des Korans und der islamischen Tradition nur notdürftig verschleiert wird, ist ein Ärgernis in einer Gesellschaft, in der die Gleichberechtigung von Männern und Frauen Verfassungsrang hat.

Die Burka als Gesprächshemmer

Erkennbar zu sein, Gesicht zu zeigen – das ist keine Frage der persönlichen Kleiderordnung oder der Vorlieben für ein spezielles Accessoire, sondern eine Grundbedingung für die offene Kommunikation in der offenen Gesellschaft. Die Burka ist die buchstäblich verstofflichte Dialogverweigerung. Sie signalisiert auf fast aggressive Weise Distanz und Abgrenzung. Im Weichbild unserer Städte wirkt sie verschreckend und verstörend.

Trotzdem ist es falsch, die Burka in Deutschland verbieten zu wollen. Solche Gesetze müssten paradoxerweise spätestens dort scheitern, wo die bürgerlichen Freiheiten geschützt und verteidigt werden: beim Bundesverfassungsgericht. Im Spannungsfeld zwischen religiösen Geboten, politischer Gesinnung und persönlichen Motiven hat Karlsruhe pauschale Verbote des Kopftuchs für Lehrerinnen an öffentlichen Schulen als nicht verfassungskonform beurteilt. Das lässt ahnen, wie sie im Fall der Burka reagieren würden.

Die Gesellschaft wird andere Wege finden müssen, um Wertvorstellungen und Erwartungen an das Zusammenleben zu formulieren. Zu einem Leben in Freiheit kann man niemanden zwingen. Aber man kann dazu beitragen, dass es unwiderstehlich wird.

