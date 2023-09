Berlin -Vielleicht hat neulich mal ein Typberater in der CSU-Zentrale vorbeigeschaut, oder ein indischer Guru. Dieser Guru hat sich dann wohl den Parteivorsitzenden genommen und ihm zugeraunt: Horst, wir müssen mal über Dein Karma reden. Zu viel negative Energien - das macht unattraktiv.

So jedenfalls wirkt es, wenn man vergleicht, wie Seehofer heute spricht und wie noch vor wenigen Monaten. Schärfe damals, Milde heute. Bis vor kurzem rempelte Seehofer gegen Merkel, wo es ging. Bei der Vorstellung des Wahlprogramms von CDU und CSU konnte Seehofer war die Verstimmung der Begeisterung gewichen, im selben Grad der Penetranz. Und im CSU-Bayernplan, sozusagen die Fußnote zur Gemeinsamkeit gibt es zwar noch jede Menge Superlative.



Das Ultimative ist weg

Aber von der Drohung, einen Koalitionsvertrag nicht zu unterscheiben, in dem nicht die Obergrenze für Flüchtlinge vorkommt, ist nicht mehr die Rede. Das Ultimative ist weg. Statt dessen ist die Sprachregelung nun ganz allgemein und banal: Die CSU werde umsetzen, was sie den Menschen verspreche. Da ist nicht mehr die Form oder die Maßnahme entscheidend, sondern das inhaltliche Ziel, es eröffnet die Möglichkeit zu Kompromissen.

Offenbar ist es in der CSU (mit oder ohne Guru-Hilfe) irgendwann aufgefallen, dass nicht unbedingt weiterkommt, wer am lautesten brüllt. Und dass keiner registriert, dass die CDU sich in der Flüchtlingspolitik Richtung CSU bewegt hat, wenn immer nur über ein einziges Schlagwort geredet wird und das als alleiniger Maßstab für Durchsetzungskraft gilt.

Der Erfolg liegt bei der Kanzlerin

Außerdem ist es natürlich so: Die CSU passt sich dem Erfolg an, und der liegt derzeit bei der Kanzlerin. Drei Landtagswahlen sind gewonnen. Offenbar wollte man sich nicht darauf verlassen, beim Wort genommen zu werden.



Die Kanzlerin hat wiederholt, und gerade ganz aktuell, klar gemacht, dass sie eine Obergrenze für Flüchtlinge ablehnt. Wäre Seehofer bei seiner Obergrenzen-Drohung geblieben, die CSU hätte sich bei einer gewonnen Wahl in die Opposition verabschieden müssen, um ein Jahr vor der bayerischen Landtagswahl nicht als Wortbrecher dazustehen. Auf dieses Kunststück wollte man dann wohl doch lieber verzichten. Dann doch lieber ein anderes versuchen: das freundliche Brüllen.