Wenn am Freitag 27 europäische Staats- und Regierungschefs in Bratislava zusammentreffen, werden sie sich in der „bestbewachten Stadt Europas“ aufhalten, versprechen die Behörden. Tausende Sicherheitskräfte sind im Einsatz. Der Tagungsort, die Burg in der Altstadt, wird einer Festung gleichen.

Thema des Gipfels wird sein, wie man Europa nach dem Brexit-Votum der Briten wieder näher an die Menschen bringen kann. Mit mehr Polizei, Militär, Grenzschützern, lautet eine der Antworten. Das Treffen von Bratislava führt plastisch vor Augen, wie verfahren die Dinge auf dem Kontinent sind. Europa befinde sich in einer existenziellen Krise, hat Kommissionspräsident Juncker gesagt: „Nie zuvor habe ich so viel Spaltung und so wenig Gemeinsinn in unserer Union gesehen.“

Schwer bewacht: Der Tagungsort, die Burg in der Altstadt. REUTERS

Es ist ja nicht nur der Brexit, der Zweifel an der Unumkehrbarkeit des europäischen Projekts nährt. Die Union hat mit multiplen Krisen zu kämpfen. Die Auswirkungen der Finanz- und Eurokrise sind noch immer nicht überwunden, im Süden des Kontinents grassiert die Massenarbeitslosigkeit. Die Flüchtlingskrise zeigt, dass es an Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten mangelt. Der Terrorismus bedroht Europas Freiheit. In Polen und Ungarn amtieren Regierungen, die Pluralismus und Machtteilung ablehnen. Fast überall auf dem Kontinent sind politische Bewegungen im Aufwind, die die EU bekämpfen und das Nationale predigen. Jenseits der EU-Grenzen festigen zweifelhafte Autokraten ihre Macht, in der Nachbarschaft herrscht Chaos und Krieg.

Zu den Lehrsätzen der Europapolitik gehörte, dass die Gemeinschaft aus jeder Krise gestärkt hervorgehe. Heute wäre es töricht, darauf zu vertrauen, dass sich die Dinge schon irgendwie wieder zurechtruckeln. Zum ersten Mal seit 60 Jahren erscheint der Zerfall der Union als realistisches Szenario.

Das könnte sogar recht schnell gehen, womöglich sogar innerhalb eines Jahres. Eine Machtübernahme durch die rechtspopulistische FPÖ in Österreich würde die EU wohl noch verkraften. Einen Wahlsieg von Marine Le Pen, Chefin des rechtsextremen Front National, bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich hingegen nicht.

Gefahren an der Währungs-Front

Auch an der Währungs-Front lauern weiter Gefahren: Niemand kann garantieren, dass der Euro die nächste Wirtschaftskrise überlebt. Scheitert der Euro, dann scheitert Europa, sagte Kanzlerin Merkel einst. Sie würde das heute vermutlich nicht mehr so drastisch formulieren. Zutreffend ist der Satz aber immer noch.

Die große Frage ist also, wie sich der rapide Vertrauensverlust der Bürger in die EU stoppen lässt. Europa müsse sichtbare Ergebnisse produzieren, sagen Kommissionschef Juncker, Ratspräsident Donald Tusk und viele andere. Das gelte insbesondere für den Schutz der Außengrenzen, für den Kampf gegen den Terrorismus und in Sachen Wachstum und Jobs. Da wird niemand ernsthaft widersprechen. Notwendig ist vor allem ein Umsteuern in den nationalen Hauptstädten. Vielerorts macht man es sich seit einigen Jahren sehr bequem und führt die Bürger in die Irre: Erfolge gehen selbstverständlich auf das eigene Konto. Für alle Dinge, die schief laufen, werden hingegen die EU-Institutionen verantwortlich gemacht. Auch in Deutschland verlaufen Debatten mitunter auf diese Weise.

Im kommenden Jahr wird in Frankreich ein neuer Präsident gewählt und in Deutschland ein neuer Bundestag. Es wäre wünschenswert, dass beide Wahlen den Charakter von Plebisziten annehmen: Die Bürger sollen entscheiden, ob sie weiter in einem offenen, solidarischen Europa leben möchten – oder zurück zum Nationalstaat des 19. Jahrhunderts wollen. Jeder Kandidat muss bereits jetzt sagen, wie er es mit Europa hält. Tricksen und Täuschen verbieten sich. Dafür ist die Lage zu Ernst.