Der SPD-Vorsitzende hat selten uneingeschränkt Recht. Zumal er sich oft mit Freude selbst widerspricht. Diesmal jedoch ist Sigmar Gabriel völlig zuzustimmen: „Es ist ein Skandal, dass drei Viertel der Kinder alleinerziehender Mütter keinen oder zu geringen Unterhalt vom Kindesvater bekommen.“ Der Staat müsse sich stärkere Druckmittel verschaffen, um dies zu ändern.

Neben der schon möglichen Lohnpfändung wäre der Führerscheinentzug „ein geeignetes Mittel“. Er knüpft damit an ähnliche Äußerungen von Justizminister Heiko Maas (SPD) an. Dieser hat einen Gesetzentwurf angekündigt, der den Entzug der Fahrerlaubnis vorsieht – nicht allein bei ausbleibenden Unterhaltszahlungen, aber eben auch. Union und SPD haben dies im Koalitionsvertrag bereits prinzipiell vereinbart.

Richter sollen nach Straftatbestand und Lebensumständen urteilen

Nun scheint auf den ersten Blick mehr gegen als für die Reform zu sprechen. Denn der Verlust des Führerscheins träfe Städter nicht so hart wie Leute auf dem Land. Er träfe den Vertreter eines Versicherungskonzerns, der mit dem Auto durch die Provinz fährt, existenziell – und einen fahrradfahrenden Angestellten kaum. Aber bereits die Tatsache, dass der Führerscheinentzug folgen kann, wird auf eine gewisse Klientel eine abschreckende Wirkung entfalten. Und es ist ja nur an eine Kann-Bestimmung gedacht.

Die Richter sollen den jeweiligen Straftatbestand und die Lebensumstände des Delinquenten abgleichen können und ein gerechtes Urteil fällen. Man darf den Richtern zutrauen, dass sie dazu in der Lage sind. Und übrigens: In Großbritannien gibt es die Möglichkeit des Führerscheinentzugs längst – ohne dass dies im Rest Europas für größeres Aufsehen gesorgt hätte.

Das zentrale Argument ist freilich der Missstand, den es zu bekämpfen gilt: das Schicksal hunderttausender alleinerziehender Mütter und ihrer Kinder. Erst kürzlich hat die Bertelsmann-Stiftung erhoben, dass 2,3 Millionen Kinder in Deutschland in einer Ein-Eltern-Familie aufwachsen. 37,6 Prozent der Alleinerziehenden bezogen 2015 Sozialleistungen, fünfmal so häufig wie Paarhaushalte mit Kindern.

Bis zu drei Jahre Haft für fehlende Zahlungen

Die Hälfte der Alleinerziehenden erhält gar keinen Unterhalt für ihre Kinder. Weitere 25 Prozent bekommen ihn bloß unregelmäßig oder weniger als den Mindestanspruch. Das alles setzt die versorgenden Eltern, und es sind nahezu ausnahmslos Frauen, unter erheblichen Stress. Und es schmälert die Chancen der Kinder.

Den Unterhalt dauerhaft nicht zu zahlen, richtet also nicht weniger Schaden an als Einbrüche oder Diebstähle. Darum kann es längst mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden. Nur müssen Väter zweifelsfrei als Väter identifiziert werden. Zudem müssen ihre Einnahmen und sonstigen Aufwendungen ermittelt werden.

Fest steht: Der staatlich verordnete temporäre Zwang, auf das Auto zu verzichten, steht gegen die dauerhafte Einschränkung der Lebensgestaltung von Menschen, die sich selbst gegen die Zumutung in aller Regel nicht wehren können. Bei der Eindämmung dieses Skandals neue Wege zu gehen, kann unter keinen Umständen falsch sein.

