Berlin -Wer Verbotenes vorhat, der scheut die Öffentlichkeit, braucht ein Versteck oder eine Tarnung. Wichtigste Mittel gegen illegale Geschäfte sind daher Offenheit, Licht, Transparenz. Und genau hier liegt der Mangel des Gesetzesentwurfs zur Bekämpfung der Geldwäsche. Er ist ein Schritt in die richtige Richtung – und bleibt hinter den Möglichkeiten zurück.

Wichtige Probleme erfasst

Dass Spielbanken, Autohändler, Finanzinstitute und Immobilienmakler künftig jeden Geschäftspartner und jede Transaktion auf Geldwäscherisiko prüfen müssen, ist ebenso begrüßenswert wie die die Verschärfung der Strafen bei Verstößen und die Stärkung der Behörden. All das wird die Geldwäsche zwar nicht aus der Welt schaffen, macht sie aber schwieriger.

Am wichtigsten ist jedoch die Schaffung eines Transparenzregisters, dass die Hintermänner von Trusts, Firmen und Vermögen auflistet – wobei die Frage bleibt, warum es solch ein Register nicht schon lange gibt.

Es mangelt an Transzperenz

Problematisch ist, dass nicht jeder Einblick in die Daten bekommt. Das macht das Register zwar nicht zum „Intransparenzregister“, wie die Kritiker monieren, nimmt ihm aber doch an Wirkung. Nicht einzusehen ist zudem, warum jede Abfrage gebührenpflichtig ist und warum man in dem Register nur nach Firmen, aber nicht nach Namen suchen kann.

Wie es anders geht, zeigt ausgerechnet Großbritannien: Die Daten des britischen Online-Registers sind kostenfrei zugänglich jeder kann sie herunterladen. Warum geht das in Deutschland nicht?

