Das „Nachsynodale Schreiben“ ist eine kleine Revolution in den Details.

In dem fast 200 Seiten starken Papier setzt Papst Franziskus auf die Logik der Eingliederung.

Beim Thema Homosexualität verweigert sich das Papier aber der Wirklichkeit.

Mit Spannung erwartet. Diese Formel enthält Im Hinblick auf das Papst-Dokument zu Ehe, Familie und Sexualmoral gleich mehrere Unschärfen. Wer sind eigentlich die Wartenden? Und worauf sind sie gespannt? Bis in die innersten Zirkel der katholischen Kirche hinein hängt es nicht (mehr) am Papst und an den Bischöfen, wie die Menschen ihre Partnerschaft gestalten und ihre Sexualität leben. Das neue Papier aus Rom wird daher auf der katholischen Richterskala zur Messung moralisch relevanter Bewegungen keine nennenswerten Ausschläge zeitigen.

Kleine Revolution in den Details

Das „Nachsynodale Schreiben“ ist ein Fest für Philologen. Es bedarf schon sehr genauer Lektüre und Interpretation, um die kleine Revolution zu erkennen, die es im Duktus und in einigen Details enthält. Papst Franziskus unterläuft konsequent den Anspruch, mit seiner Vollmacht als Kirchenoberhaupt wahlweise alte Gesetze aufzuheben oder neue zu proklamieren. Er begründet das mit der Vielfalt des Lebens und der Komplexität der Erfahrungen.



Die Kirche kann dem Einzelnen nur gerecht werden, wenn sie von seiner Bedürftigkeit ausgeht und Vorschriften nicht „wie Felsblöcke auf Menschen wirft“. Das eröffnet Spielräume. Auf diese zumindest haben reformorientierte Katholiken gehofft. Sie müssen die neuen Möglichkeiten nur noch nutzen, mit Rückenwind aus Rom, aber eben auch in eigener Verantwortung. Selber denken, selber urteilen, selber handeln - das ist nicht der Dreischritt, der als typisch katholisch gilt. Jetzt erhält er den apostolischen Segen.



Wirklichkeitsverweigerung beim Thema Homosexualität

Franziskus’ Aversion gegen eine „unerbittliche Pastoral“ durchzieht das fast 200 Seiten starke Papier. Gegen die – seiner Kirche mehr als geläufige – Logik der Ausgrenzung setzt er „in aller Klarheit“ die Logik der Eingliederung. Bitter nur und zugleich bezeichnend, dass diese Logik beim Thema Homosexualität versagt. Hier haben die reaktionären, homophoben Kräfte im Katholizismus mit weniger theologisch als sozio-kulturell munitioniertem Sperrfeuer Wirkungstreffer erzielt. So bleibt es bei Wirklichkeitsverweigerung. Es bleibt dabei, was der Theologe Hans-Joachim Höhn dieser Tage vermerkte: Die katholische Kirche findet kein Verhältnis und erst recht keine Sprache dafür, dass gleichgeschlechtliche Paare füreinander und für andere ein Segen sein können. Da hilft wohl nur konkretes Handeln und Reden - wie das von Prälat Karl Jüsten, der in der Trauerfeier für Guido Westerwelle ganz selbstverständlich über dessen Liebe zu seinem Mann, Michael Mronz, sprach: „Wer euch beide zusammen erlebte, spürte, dass sich da zwei Menschen lieben und füreinander einstehen.“

Gleichwohl hat das Papst-Schreiben für die kirchliche Positionierung gravierendere Folgen, als es die bewusst bildhafte und un-theologische Sprache vermuten lässt: So erklärt Franziskus es für hinfällig, dass wiederverheiratete Geschiedene – wegen des permanenten Bruchs ihrer ersten, unauflöslichen Ehe – in permanenter Todsünde lebten. Das ebnet Wege für eine Wiederzulassung zur Kommunion. Niemand, sagt Franziskus, dürfe auf ewig verurteilt werden. Es mag verwundern, dass so etwas in einer auf Liebe und Vergebung gegründeten Gemeinschaft ausdrücklicher Betonung von höchster Stelle bedarf. Aber es tut gut.