Es ist ganz schnell passiert. Und keiner hatte eine Chance, das zu verhindern. Der Fußball-Weltverband Fifa hat die Weltmeisterschaft, wie wir sie kennen, für die Zukunft einfach abgeschafft und ein Modell installiert, das es von 2026 an fast einem Viertel aller Länder auf diesem Planeten erlaubt, an der Endrunde teilzunehmen. Das ist jenes geheiligte Treffen der Fußball-Elite, das als „die WM“ bezeichnet wird.

Alle großen Fußball-Länder kritisieren den Entschluss

Die Reaktionen der großen Fußball-Länder, zu denen Deutschland gehört, sind eindeutig. Sie alle finden den Beschluss schlecht, befürchten ein Absinken des fußballerischen Niveaus und bedauern den Verlust des klassischen Spannungsbogens, der traditionell bereits mit dem ersten Vorrundenspiel begann.

Ferner beklagen sie den Sieg finanzieller Interessen über den Geist einer Veranstaltung, die einst dafür stand, dass sich die Besten mit ein paar Außenseitern treffen und ein vierwöchiges Spektakel veranstalten, an dessen Ende entweder Brasilien, Deutschland, Italien, Spanien, Argentinien, Frankreich, früher auch Uruguay und fast nie England Weltmeister wird.

Es ist geradezu zwangsläufig, dass diese großen Fußball-Länder der Entscheidung des von den Skandalen der jüngeren Vergangenheit immer noch schwer belasteten Dachverbandes Fifa nichts abgewinnen können. Sie bringt ihnen keinen einzigen Vorteil und dem an höchstes Niveau gewöhnten Anhänger dieser Fußball-Supermächte einen krassen Lustverlust bis weit in das Turnier hinein.

Vorrundenspiele könnten irrelevant werden

Niemand wird sich hier ein Vorrundenspiel zwischen, sagen wir einmal, Thailand und Honduras anschauen wollen, wenn noch am selben Tag die Begegnung Kanada – Kenia folgt. In Deutschland, Italien, Spanien, Brasilien und Argentinien wird das keinen interessieren.

Man wird unisono sagen: „Das ist nicht mehr unsere WM.“ Und genau das ist die Wahrheit. Das ist nicht mehr unsere WM, denn der Rest der Welt hat sich entschlossen – dem Abstimmungsergebnis der Fifa zufolge übrigens einstimmig – mit einem Dutzend weiterer Länder, die uns nicht interessieren, daran teilzunehmen.

Man muss den Fleck seiner Parteilichkeit nur ein wenig verlassen, um besser darüber befinden zu können, welches Argument das stärkere ist. Dieses: Das war schon immer so, und es war schon immer gut für uns! Oder jenes: Die Welt des Jahres 2026 wird nicht mehr dieselbe sein wie die des Jahres 1974 oder 1998 oder 2017.

Es ist wahrscheinlich, dass die europäischen Länder, die an der Seite von Südamerika den Ton im Fußball mehr als 100 Jahre lang bestimmt haben, mit dem Rest der Welt bis dahin noch ein paar andere Privilegien teilen müssen als die Teilnahme an einer Fußball-WM. Man kann da also schon einmal üben.

Es geht wie immer nur um eines ...

Dass die Fifa die konsequente Globalisierung eines Spiels, das der ganzen Welt gehört, als hehres Schild benutzt, hinter dem sie ihre wahren Absichten verstecken kann, liegt auf der Hand. Wenn es jemals eine gewinnbringende Entscheidung gegeben hat, dann diese.

Allein die Aussicht darauf, dass die 2,5 Milliarden Chinesen und Inder ernsthafte Chancen auf Einlass zu dieser Party haben, lässt die Gewinne sprudeln. Und es ist nicht abwegig, dem neuen Präsidenten Gianni Infantino dieselbe Gier wie seinem Vorgänger Sepp Blatter zu unterstellen.

Der Verdacht lautet: Es geht ihnen vor allem ums Geld! Darauf gibt es eine einfache Entgegnung: Stimmt ganz genau. Genauso wie dem Internationalen Olympischen Komitee, der europäischen Fußball-Union Uefa, der Deutschen Fußball-Liga, jedem einzelnen Klub, der irgendwo professionell Fußball spielt. Es geht immer ums Geld. Und im Fußball sind das immer gleich Milliarden.

Aber diese Tatsache wird nicht schlimmer dadurch, dass sich mehr Menschen als je zuvor als direkte Teilnehmer an einer Fußball-WM fühlen können.

