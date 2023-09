2003 waren die Blamage groß und der Zorn des damaligen Bundesinnenministers Otto Schily unermesslich. Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung hatten gemeinsam das Verbot der NPD beantragt. Und noch bevor das Verfahren richtig losgehen konnte, war es auch schon zu Ende. Denn in den Führungsgremien der Partei waren V-Leute aktiv. Und der Verbotsantrag war mit ihren Spuren gleichsam kontaminiert. Alle drei Verfassungsorgane hatten handwerklich geschlampt. Schily trug dafür die Hauptverantwortung.

Nun deutet vieles darauf hin, dass der Verbotsantrag ein weiteres Mal scheitert. Aber nicht an handwerklichen Fehlern oder juristischen Erwägungen, sondern letztlich an einer politisch radikal neuen Gefechtslage. Die NPD leidet an Mitgliederschwund sowie Finanzproblemen; in Landtagen ist sie nicht mehr vertreten. Rechtsextremisten versuchen nicht selten, bei dem Zwitterwesen AfD Fuß zu fassen – mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. Europa-, ja weltweit erstarken die Rechtspopulisten. Nach der NPD kräht fast kein Hahn mehr.

Als der zweite Verbotsantrag gestellt wurde, hieß es unisono, ein erneutes Scheitern sei eine Katastrophe. Davon kann jetzt keine Rede mehr sein. Stellt das Gericht die Verfassungswidrigkeit der NPD fest, ohne sie verbieten zu wollen, könnten die Beteiligten damit wohl leben. Ansonsten gilt leider: Wir haben andere Sorgen.