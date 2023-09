Berlin -Es ist erst ein paar Monate her, dass Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán Sachsen und Sachsen-Anhalt besuchte. Die dortigen CDU-Ministerpräsidenten empfingen den rechtsnationalen Premier im November sehr freudig. Doch bis Berlin kam er nicht.

Nun durfte sich derselbe Orbán über Termine bei Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und Kanzlerin Angela Merkel freuen. Dieser Wandel ist getreues Indiz für den zeitgeschichtlichen Wandel.

EU-Beschlüsse liegen viel näher bei Orban als bei Merkel

Zwar ließen Orbán und Merkel ihre Differenzen offen zutage treten. Sie ist der Meinung, dass sich Europa nicht einfach von der Not der Flüchtlinge „abkoppeln“ könne. Er ist durchaus dieser Meinung. Der Wandel indes besteht darin, dass die Beschlüsse des EU-Gipfels in der vorigen Woche viel näher bei Orbán als bei Merkel liegen – Beschlüsse, die allein auf Abschottung hinaus laufen und denen sie sich beugen musste.

Das wiederum hat damit zu tun, dass Merkel nun von den Orbáns dieser Welt umstellt ist. Im Kabinett sitzen zwei: Horst Seehofer und Jens Spahn. In Wien sitzt Sebastian Kurz, in Rom Matteo Salvini. Auch wenn sich der Nationalismus in der Flüchtlingsfrage gerade ad absurdum führt. Bis auf weiteres mauern Europas Nationalisten die Kanzlerin ein.