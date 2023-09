Köln -Es soll meinungsstarke Menschen geben, von denen andere behaupten, sie könnten sich deren Kommentare zu einem bestimmten Thema immer schon vorher denken. Auf seine Weise gehört Papst Franziskus in diese Reihe der Überzeugungs- oder Gesinnungsredner. Katholiken und Nicht-Katholiken wissen unterdessen, dass er sich stets auf die Seite der Schwachen schlägt; dass bei ihm die barmherzige Zuwendung zum Einzelnen wichtiger ist als das unerbittliche Exerzieren dogmatischer oder moralischer Lehrsätze; dass er im Zweifel eher auf die Schatten schaut, die seine Kirche wirft, als das Lied vom „Haus voll Glorie“ anzustimmen.

Genau deshalb aber ist das angeblich Vorhersehbare, Berechenbare und damit Langweilige der päpstlichen Wortmeldungen das eigentlich Anstößige und Skandalöse. Seine Kirche kann dem nur entkommen, wenn sie sich in stumpfe Routine, Borniertheit oder abgebrühte Verweigerung flüchtet. Wenn Franziskus jetzt eine Entschuldigung bei den Homosexuellen, für sinnvoll erachtet, macht er deutlich, was über Jahrhunderte nicht in die Köpfe und Herzen der kirchlichen Obrigkeit, aber auch des Kirchenvolks wollte – und mancherorts bis heute dort nicht angekommen ist: Die Kirche hat sich an Homosexuellen schuldig gemacht.



Sie hat durch ihre Sexualmoral und ihre Pastoral Leid über die Menschen gebracht. Und es genügt, nur einmal die schmallippig formulierten Sätze im jüngsten Schlussdokument der Familiensynode zu lesen, um zu erkennen: Das Versagen der Kirche geht weiter. Sie lässt sich von Ideologen aus den eigenen Reihen in eine Ecke drängen, in der die Verurteilung Homosexueller nicht etwa als ein elementarer Verstoß gegen Menschenwürde und Humanität erscheint, sondern als legitime Verteidigung einer „gesunden“ Kultur.

Der päpstliche Impuls einer Entschuldigung ist vor diesem Hintergrund nicht als bloße Streicheleinheit, nicht als rhetorisches Eiapopeia zu verstehen, sondern als Sprengsatz in eine zum Bunker ausgebaute Kirche. Egal ob es um den Umgang mit Homosexuellen geht oder um sexuellen Missbrauch, um unheilige Allianzen mit weltlichen Mächten, Waffensegnungen eingeschlossen - immer muss die Kirche endlich einsehen und bestenfalls bereuen, dass ihre Schuld nicht nur in individuellen Verfehlungen einer „Kirche von Sündern“ gründet, sondern mit der Lehre, den Strukturen, dem institutionellen Gefüge einer „sündigen Kirche“ zu tun hat.



Ein solches Schuldbekenntnis hat der Papst so noch nicht ausgesprochen. Aber die, die sich immer alles schon vorher denken können, müssten darauf kommen, dass es in der Konsequenz seiner Worte liegt. (dpa)