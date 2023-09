Köln -War der Abgang der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel aus der ZDF-Sendung zur Bundestagswahl „Wie geht's Deutschland?“ nun inszeniert oder eine spontane Reaktion Weidels? Eigentlich ist das relativ gleichgültig. Denn das, was die AfD-Spitzenfrau durch ihr vorzeitiges Verlassen der Diskussionsrunde bewirken wollte oder unbewusst herbeigeführt hat, ist ihr in jedem Fall sicher: Die Aufmerksamkeit der Medien und der Wähler, das Schüren von Emotionen, das Polarisieren und das Bestätigen der eigenen Opferrolle. Seht her, die etablierten Parteien und die üblen öffentlich-rechtlichen TV-Sender haben die AfD mal wieder ausgegrenzt!

Der Eklat wird also absehbar die Reihen der Rechtspopulisten und ihrer Anhänger fester schließen, gleich, wie absurd und lächerlich die anschließenden Vorwürfe Weidels gegen die ZDF-Moderatorin Marietta Slomka auf Twitter sind.



Slomka als „tendenziös und unprofessionell" zu bezeichnen und ihr „freche Intoleranz“ zu unterstellen, ist schreiender Unfug. Es zeigt nebenbei auch, wie der Rechtspopulistin Weidel im Umgang mit einer Journalistin, die einfach nur ihre Arbeit gut macht, die Kategorien durcheinander geraten. Wie anders ist es zu erklären, dass sie Slomka moralisierend und von oben herab als „frech“ bezeichnet?

Die Runde der Politiker in der ZDF-Sendung „Wie geht's Deutschland" dpa

Bezeichnend auch, dass Weidel das rhetorische Scharmützel mit CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer, das ihrem Abgang unmittelbar vorausging und das man als Anlass für den Abgang wahrnehmen kann, in ihrer Stellungnahme nach der Sendung mit keinem Wort erwähnt. Das nährt den Verdacht der Inszenierung.

Aber jenseits des billigen Erfolgs, den die AfD-Frontfrau mit ihrem Verhalten für sich und ihre Partei einzuheimsen versucht, ist noch etwas ganz anderes bedeutsam am Vorfall von Dienstagabend. Wer wie Weidel eine politische Diskussion vorzeitig abbricht, sich ihr entzieht und in die rhetorische Schmollecke begibt, der beraubt sich auch der Möglichkeit, an der Debatte teilzunehmen und den Prozess der politischen Willensbildung auf demokratische Weise zu beeinflussen.

Wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen, hat der frühere SPD-Fraktionschef Herbert Wehner den Abgeordneten der Union mal hinterhergerufen, als diese geschlossen den Plenarsaal verließen, weil ihnen die Äußerungen Wehners nicht passten.

Das setzt natürlich voraus, dass eine Partei und ihre Abgeordneten überhaupt konstruktiv an der politischen Debatte teilnehmen wollen. Ob das für die AfD und ihre womöglich in den Bundestag einziehenden Parlamentarier gilt und wie es um ihre Fähigkeit bestellt ist, sich am Prozess der politischen Willensbildung auf demokratische Weise zu beteiligen, werden wir alle von diesem Herbst an beobachten können.