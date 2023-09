Berlin -Man muss sich manchmal sehr wundern, welche archaischen Paragrafen unserer Gesetze es bis ins Jahr 2017 geschafft haben. Laut Paragraf 219a unseres Strafgesetzbuches macht man sich strafbar, wenn man Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch macht. Ein Relikt aus der Nazizeit aus dem Jahr 1933.

Die Ärztin Kristina Hänel wurde deswegen nun vom Amtsgericht Gießen verurteilt. Ihr Vergehen: Auf ihrer Webseite informiert sie Frauen, dass sie Abtreibungen durchführt, per E-Mail versendet sie Infomaterial über Eingriff, Möglichketen und Risiken. Ein bizarres Urteil.

Frauen haben sich das Recht auf Abtreibung hart erkämpft

Abtreibungen sind in Deutschland nicht strafbar. Frauen haben sich dieses heftig umstrittene Recht hart erkämpft. Nur sie sind selbst sind es jedoch, die über ihren eigenen Körper bestimmen sollten. Es ist unsinnig und nicht nachvollziehbar, warum eine Ärztin, die diese legale Leistung öffentlich anbietet, eine Straftat begangen haben soll.

Der veraltetet und viel zu weit formulierte Paragraf schafft Unsicherheiten – sowohl für Mediziner als auch Frauen. Er bevormundet zum einen Schwangere, die offenbar nicht in der Lage sein sollen, differenziert abzuwägen und sich angemessen zu informieren. Er unterstellt zugleich Ärzten und Ärztinnen, sie würden Abbrüche nur auf Profit anbieten.

Schwangerschaftsabbruch ist noch immer ein Tabuthema

Ein Schwangerschaftsabbruch ist zudem ein so intimer Eingriff, dass es Sache der Frau sein sollte, an welche Vertrauensperson sie sich in welcher Form wendet. Keine Frau trifft solch eine Entscheidung leichtfertig. Da hilft es, wenn man im Netz Angebote findet und Kontakt aufnehmen kann. Es gibt nicht viele Praxen, die Abbrüche überhaupt durchführen.

All das manifestiert das noch immer vorherrschende Tabuthema Schwangerschaftsabbruch. Und es stigmatisiert Frauen. Längst sollten wir weiter sein. Insofern kann man jetzt fast von Glück reden, dass der Paragraf aus seinen gesetzlichen Tiefen ans Licht geholt wurde und der Ruf nach einer Reform laut wird.