Berlin -Kein Staatsmann, nur das nicht. Er will kein Staatsmann sein. Das hat Donald Trump bei einem der wichtigsten Momente, den ein Staat feiern kann, bei der Amtseinführung eines Präsidenten – bei seiner eigenen Amtseinführung – schneidend klar gemacht. Er will noch nicht einmal ein Mann des Staates sein. Er hat all den früheren Präsidenten, die bei seiner Rede in Washington auf der Tribüne saßen und zuhörten, erklärt, was er von ihnen und der Washingtoner Politik hält: nichts.

44 Vorgänger haben es anders gemacht

Seine Worte waren eine hingeworfene Beleidigung all derer, die jemals in der amerikanischen Hauptstadt Politik gemacht haben, gleich welcher Partei sie auch angehörten. Trumps Worte waren auch eine Beleidigung Barack Obamas. Da war kein Respekt, kein einziges Fünkchen Demut – und sicher auch kein Zweifel daran, dass er jedes Wort dieser Rede selbst geschrieben hat.

Trump warf allen früheren Regierungen vor, dass sie allein sich bereichert und dem Volk nie gedient hätten. Er sagte, dass die Amerikaner ärmer und das Establishment fetter geworden seien. Er hat die ersten zwanzig Minuten seiner Präsidentschaft für eine Wahlkampfrede genutzt, so als müsse er sich immer noch kämpferisch in ein Amt reden, dass er gerade übernommen hat. Und das er nicht schätzt, so viel ist jetzt klar.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Donald Trump wurde als 45. Präsident der USA vereidigt

Bei der Amtseinführung in Washington war es windig. REUTERS

Hillary Clinton und Melania Trump geben sich die Hand. AFP

Donald Trump und seine Frau Melania küssen sich. AFP

Barack und Michelle Obama mit Donald und Melania Trump. AP

Barack Obama und Donald Trump im Gespräch. AFP

Barack Obama grüßt, seine Frau Michelle läuft hinterher. REUTERS

Barron Trump, der jüngste Spross von Donald Trump, schaut wie fast immer gelangweilt. REUTERS

Barack Obama küsste die Hand seiner Frau. AP

Eine Rede gegen den eigenen Staat

Das ist wirklich bemerkenswert, dass der mächtigste Mann im Staat, vielleicht in der Welt, sich auf ein Podium stellt, um eine Rede gegen seinen Staat zu halten. Dass er mit einer Kriegserklärung das Amt bekämpft, in das er gerade gewählt wurde. Er zieht als Präsident gleich einen zackigen Graben zwischen der Politik und den Bürgern des Landes. Trump hat mit seinen ersten Worten als 45. Präsident nicht nur die Obamas, Clintons, Bushs und Carters beleidigt. Er höhlt in den ersten Minuten seiner Präsidentschaft auch sein eigenes Amt aus. Er zerstört die Symbole einer Demokratie, die 44 Präsidenten vor ihm mehr oder minder heilig waren.

Vorgetragen wird diese exklusive Demontage des Präsidentenamtes durch den Präsidenten mit zwei Gesten: mit dem erhobenen Zeigefinger, um die eigenen Ideen zu unterstreichen, und mit der wegwerfenden Handbewegung, die alle anderen Gedanken auswischt.

Doch was ist das, wenn ein Politiker, wenn ein amerikanischer Präsident den Hass auf Politiker, auf die Politik und auf Washington schürt? Man könnte es am Ende einen Ausdruck von Selbsthass nennen. Aber das, die Haltung, ist nicht einmal das Gefährliche. Das wirklich Gefährliche an diesem Feldzug gegen die Politik, das ist die Täuschung der Wähler.

Trump verhöhnt die Politik, sollte aber Einfluss nehmen

Viele Amerikaner haben Trump ja deshalb gewählt, damit er in Washington für sie Politik macht – eine andere Politik zwar, aber Politik. Sie haben ihn gewählt, weil sie sich eine Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen versprochen haben. Sie haben ihn gewählt, damit er Einfluss nimmt. Doch wer als Präsident die Politik und die Politiker verhöhnt, der wird keinen Einfluss nehmen, der wird nichts verändern, sondern nur zerstören. Der wird in keinem noch so mühsamen Kompromiss für Jobs, Sicherheit und Wohlstand in den Vereinigten Staaten sorgen. Wer sich der Politik verweigert, der verschenkt sein Präsidentenamt. Von der ersten Minute an.

Und das ist das eigentlich Bittere an der Haltung Trumps – dass er glaubt, keine Politik sei die beste Politik. Denn wie will er sein Versprechen halten, dass eine Nation ihren Bürgern dienen müsse, wenn der erste Bürger dieser Nation nicht daran interessiert ist, ihr zu dienen? Wie will er sicherstellen, dass die Bürger Amerikas nicht mehr ignoriert werden, wenn er selbst die Verfassung Amerikas und die Würde eines Präsidentenamtes demonstrativ ignoriert? Wenn er selbst in seinen ersten Worten als Präsident Amerika nicht groß – sondern kurz und klein redet.

Das könnte Sie auch interessieren: