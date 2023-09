Berlin -Einem Imagewandel hat sich Bundesbankpräsident Jens Weidmann verschrieben. In Europa möchte er nicht mehr auffallen als der einsame Streiter, der stets mit deutscher Härte Nein sagt. Ändern möchte er den Ton, aber nicht seine Position, wie sich bald zeigen dürfte.

Im März wird die Europäische Zentralbank (EZB) auf Druck ihres Präsidenten Mario Draghi ihre Geldpolitik weiter lockern. Weidmann lehnt dies ab, weil er die Risiken des billigen Geldes höher einschätzt als dessen Nutzen. Allerdings muss er einräumen, dass die Argumente seines Widersachers Draghi an Durchschlagskraft gewinnen.

Selbst nach Einschätzung der Bundesbank könnte das Preisniveau im Euroraum bald wieder sinken. Vieles lässt sich mit Sonderfaktoren erklären, vor allem mit dem Verfall der Ölpreise. Doch die Ära mit extrem niedrigen Inflationsraten hält so lange an, dass die Gefahren wachsen. Wenn sich das Gefühl in den Köpfen den Menschen festsetzt, dass sich an diesem Zustand auf absehbare Zeit nichts ändert, wird es bedrohlich.

Dann frisst sich die gefürchtete Deflation ins Herz der Wirtschaft. Die Anzeichen dafür mehren sich. So sinken die Zinsen, egal ob für deutsche Staatsanleihen oder für Baukredite, wieder auf unnatürlich niedrige Niveaus. Zu Recht lässt Weidmann ab von der persönlichen Konfrontation mit Draghi, die allen nur geschadet hat. Die sachlichen Auseinandersetzungen über die richtige Geldpolitik dürften aber eher härter werden.