Es stellt der deutschen Politik kein gutes Zeugnis aus, wenn Amnesty International eine unabhängige Untersuchung der Vorgänge rund um die Flüchtlingsunterkunft von Clausnitz fordert. Anders als der Bundesinnenminister kann die Menschenrechtsorganisation nicht nachvollziehen, warum die Polizei meinte, so hart mit verängstigten Menschen umgehen zu müssen. Aber die Kritik an den sächsischen Vorkommnissen ist nur ein Mosaikstein in einem grundsätzlichen Missbehagen an Deutschland. Angela Merkels Politik des freundlichen Gesichts, die zu vielen Hilfe suchenden Menschen Schutzgeboten hat, ist einer neuen Härte gewichen.

Tunesien und Algerien und Marokko als „sichere Herkunftsstaaten“ zu rubrizieren, um eine juristische Handhabe zu schnelleren Abschiebung zu schaffen, ist schon Atem beraubend. Was Amnesty an Menschenrechtsverletzungen aus allen drei nordafrikanischen Ländern berichtet, legt diesen Schluss jedenfalls nicht nahe.

Zynisch aber ist es, Menschen in das nach wie vor kriegsgeschüttelte Afghanistan zurückzuschicken. Dort sind gerade jene von den immer stärker werdenden Taliban bedroht, die noch vor kurzem für Deutschland und andere Länder gearbeitet haben. Diese „Schutzmächte“ wollten angeblich einen friedlichen Aufbau sichern. Nun haben sie kaum mehr eine Rumpftruppe zurück gelassen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Ordnungsruf der Menschenrechtsorganisation wird die Politik nicht ändern. Aber einen Maßstab zu ihrer Bewertung liefert er schon.