Die deutsche Mannschaft hat in ihren ersten Turnierspielen zumindest die eine Hälfte einer der großen Weisheiten des Mannschaftssports bestätigt: Die Herzen hat sie mit ihren starken Defensivleistungen nicht erobert. Im Gegenteil: Es gibt Zweifel am Weltmeister. Und das, obwohl gegen die Polen beinahe ausschließlich Spieler aus dem Finale von Rio auf dem Platz standen.



Niemand kann sagen, was geschehen wäre, hätte die Partie gegen Polen in der K.o.-Phase des Turniers stattgefunden. Die Deutschen hätten spätestens in der Verlängerung die Entscheidung erzwungen, weil sie die fittere Mannschaft sind. Oder eben das Elfmeterschießen gewonnen. So will es jedenfalls die andere Hälfte der Weisheit: Die Abwehr mag zwar nicht die Herzen gewinnen. Aber sie gewinnt Titel. Nur vier Gegentore in sieben Spielen kassierte Deutschland bei der WM 2014. Nach zwei EM-Partien 2016 sind es: null.



Nur mit Talent gewinnst du keinen Titel

Dennoch wirkt die deutsche Auswahl zwar vielleicht nicht satt, aber doch weniger entschlossen als vor zwei Jahren. In der Gewissheit ihres gewaltigen Talents scheint sie mit den Händen in den Taschen zu spielen; wie zur eigenen Erbauung, jedoch ohne klares Ziel. Nur mit Talent hat allerdings noch keine Mannschaft die EM gewonnen. Die DFB-Elf scheint noch keinen rechten Zugang gefunden zu haben zu diesem Turnier mit seinen so grimmig verteidigenden Gegnern. Doch um im laufenden Wettbewerb in Form zu kommen, ist diese EM zu stark besetzt. Gegen Nordirland ist es an der Zeit für einen Auftritt, der keine Zweifel lässt.



Eine stabile Defensive bedeutet noch lange keine Garantie auf den Titel. Doch sollte die Mannschaft am Ende die Wahl haben zwischen den Herzen oder dem Titel: Sie wird sich für den Titel entscheiden. Die Herzen werden ihr dann ganz von allein zufliegen.

