Köln -Was lieben wir Pokalabende! Die Spannung, das Gefühl und die Gegner sind eine willkommene Abwechslung zum Bundesliga-Alltag. Und ganz wichtig: Der Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Wo sonst kann ein frischgebackener Drittliga-Aufsteiger einen Champions-League-Teilnehmer aus dem Wettbewerb kegeln? Wo sonst stehen Sieg und Niederlage im deutschen Profi-Fußball so dicht beieinander?

So sehr sich der DFB-Pokal sportlich auch vom grauen Bundesliga-Alltag abgrenzt, so ähnlich sind sich die Wettbewerbe in einer anderen Hinsicht trotzdem: Im Free-TV – zumeist die öffentlich-rechtlichen Sender – wird den Fans immer wieder derselbe Einheitsbrei aufgetischt und immer wieder werden dieselben Mannschaften gezeigt. Und im Zweifel sind das eben die Bayern und Borussia Dortmund.

Schon damals kritisierten Verantwortliche und Fans die Auswahl im Fernsehen. Beispielsweise sagte der damalige Manager von Schalke 04, Rudi Aussauer, im Winter 2004: „Irgendwann verstehst du die Sender nicht mehr. Sollen sie doch ein Bayern-Studio aufmachen und fetten Gänsen den Arsch schmieren.“

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Zweimal Bayern, einmal Dortmund

Fest steht: Insgesamt standen der übertragenden ARD 16 Spielpaarungen in der zweiten DFB-Pokalrunde zur Auswahl, gezeigt wird – natürlich – das Spiel Bayern gegen Augsburg. Aber hätten es nicht auch die Fans von Schalke 04, Düsseldorf, Köln, Berlin, Gladbach oder Mainz verdient gehabt, „ihre“ Mannschaft im Free-TV sehen zu können, zumal diese Partien nicht minder spannend sind?

Auch die Übertragung der Champions-League-Spiele sorgt für immer mehr Unverständnis auf Seiten der Vereins-Anhänger. Während die Fohlen-Elf aus Gladbach im Celtic Park zu Glasgow das absolute Fan-Highlight mit einer tadellosen Leistung krönte, zeigte das ZDF – natürlich – das sportlich und atmosphärisch deutlich weniger reizvolle Heimspiel der Bayern gegen den PSV Eindhoven. Überhaupt übertrug das „Zweite“ an den bisherigen drei Champions-League-Spieltagen in dieser Saison zweimal die Bayern und einmal Borussia Dortmund. Die Programmauswahl der Sender kann also im besten Fall als unkreativ und ideenlos bezeichnet werden.

Von Vielfalt nichts zu sehen

Die Einschaltquoten werden den Programm-Chefs der öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF wohl Recht geben. Aber darf das auch ein ausschlaggebendes Argument für das durch GEZ-Zahlungen von Bürgern finanzierte Fernsehen sein? Hat nicht jeder Fan das Recht „seinen“ Verein zumindest ab und zu auch mal im Free-TV sehen zu können, ohne dass dieser zu den Big Playern im deutschen Fußball gehören muss? Übrigens sagt der Rundfunkstaatsvertrag dazu folgendes: „Der Rundfunk soll die freie Meinungsbildung und kulturelle Vielfalt gewährleisten.“ Von dieser Vielfalt ist – zumindest in Sachen Fußball-Übertragungen – schon seit einiger Zeit nicht mehr viel zu sehen.