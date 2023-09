Leipzig -Das Gericht hat entschieden: Grundsätzlich darf Hamburg die Elbe bis zur Nordsee ausbaggern, damit Riesenfrachter den Hafen anlaufen können. Aber so, wie Hamburg verfahren wollte, geht es nicht. Hamburg muss beim Naturschutz nachbessern.

Das Gericht hat so entschieden, dass Befürworter und Gegner des Ausbaggerns erst einmal ein paar Augenblicke überlegen mussten, was das Urteil bedeutet, wem es mehr Vorteile bietet, wem weniger. Es ist ein Urteil wie ein Rosinenbrot. Jeder pickte sich anschließend das heraus, was ihm am besten schmeckte: Die Umweltschützer loben grundsätzlich, wie das Gericht den hemdsärmeligen hanseatischen Planern Schranken aufzeigte und in einigen Details Verbesserungen einforderte. Und sie freuen sich insgeheim über die vielen Jahre, die vermutlich ins Land gehen werden, bis tatsächlich ein Saugbagger elbabwärts zur Arbeit schippert. Hamburgs Hafenwirtschaft wiederum freut sich über das das grundsätzliche Ja, fürchtet aber gleichzeitig die vielen Jahre, die es dauern wird, bis tatsächlich die erste Tonne Schlamm vom Flussboden gesaugt wird.

Für Hamburg bleibt es ein Wettlauf

Im Moment funktioniert der Hamburger Hafen mit Ach und Krach. Deutschland exportiert gerade wieder einmal weltmeisterlich und Hamburgs Tor zur Welt spielt dabei keine geringe Rolle. Die heutigen Megafrachter sind aber jetzt schon zu groß, sie schaffen die 100 Kilometer lange Anfahrt den Fluss hinauf nur noch mit weniger Ladung an Bord oder Huckepack und am besten gleich rückwärts auf einer Flutwelle, damit sie anschließend leichter wieder in See stechen können.

Auch wenn die Elbe irgendwann noch ein paar Handbreit tiefer sein wird: Es ist völlig unklar, ob und wie lange das reicht, wenn die Frachter demnächst noch größer werden, um noch billiger fahren zu können. Es ist ein Wettlauf, aus dem Hamburg nicht aussteigen kann und nicht aussteigen wird. Auf die neunte wird irgendwann eine zehnte Baggerung folgen. Gleichzeitig dürfte es gegen die Konkurrenz in Rotterdam, die keine Probleme mit dem Tiefgang hat, für Hamburg zukünftig noch schwerer werden.

Andererseits: Die Alternative in Wilhelmshaven ist auch keine echte Lösung. Dort hat man zwar für eine Milliarde Euro einen Hafen hingebaut, den jedes Riesenschiff dieser Welt problemlos ansteuern könnte, nur tun das kaum welche. Wilhelmshaven ist nun mal nicht Hamburg, hat keine vergleichbare Infrastruktur, keine Industrie, kein Hinterland. Und daran wird sich auch so bald nichts ändern.