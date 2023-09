Kassenärzte fordern, dass Patienten für die freie Arztwahl extra zahlen sollen.

Möglicherweise hätte dies auch Vorteile für den Patienten.

Das klassische Modell eignet sich nicht für jeden. Wichtig ist, wie ein neues System aussehen würde.

Der Vorschlag klingt geradezu bösartig, denn er will den Deutschen etwas wegnehmen: Wer künftig noch völlig frei darüber entscheiden möchte, zu welchem Arzt er geht, soll dafür extra zahlen.

Das fordern die Kassenärzte mit dem Argument, anders sei das Gesundheitswesen bald nicht mehr finanzierbar. Die Einschränkung der freien Arztwahl - ein Tabubruch.

Aber bevor die Empörungswellen hoch schlagen: Was ist daran schlimm? Der ungehinderte Zugang zu sämtlichen Spezialisten ist für viele Versicherte eher eine Last als ein Gewinn. Sie fühlen sich allein gelassen im für sie undurchsichtigen Gesundheitswesen. Zu welchem Arzt muss ich gehen bei den Beschwerden, die ich habe? Wo finde ich einen guten Experten? Wer behält den Überblick über all die Befunde, die sich ansammeln? Da macht es Sinn, einen koordinierenden Mediziner zu haben, dem man vertraut und der die Behandlung steuern kann.

Die Frage ist nur, wie man ein solches System gestaltet. Das klassische Modell, bei dem ein direkter Zugang zum Fachmediziner immer über den Hausarzt laufen muss, eignet sich für ältere Menschen und Chroniker. In vielen Fällen könnten auch Fachärzte die Rolle eines „Lotsen“ übernehmen. Doch für die Masse der Menschen, die gesund sind und nur von Mal zu Mal einen Experten brauchen, eignen sich solche Modelle nicht. Man darf gespannt sein auf die konkreten Ideen der Kassenärzte.