Tausende Anhänger auf der Fanmeile in Berlin liegen sich nach dem Schlusspfiff in den Armen, sie johlen, stimmen Lieder an und blasen mit aller Kraft in ihre Tröten. "Nach 90 Zitter-Minuten ist der Jubel bei 400.000 in schwarz-rot-gold gehüllten Fußballfans grenzenlos", schreibt die Berliner Zeitung tags darauf. "Sie sind seit dem frühen Nachmittag mit Hawaii-Ketten, Afro-Perücken, Hüten, Irokesen-Frisuren und viel Schminke auf das Areal am Brandenburger Tor geströmt. Als der Andrang eine Stunde vor dem Anstoß größer wird, schließen die Veranstalter vorsorglich den Zugang über die Yitzhak-Rabin-Straße", schildert unser Autor. Im Jahr 2012.

Zum ersten EM-Vorrundenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal kamen damals 400.000 Besucher auf die Straße des 17. Juni. Menschen fuhren vom Ruhrgebiet aus einmal quer durch das Land, nur um beim größten Fanfest Deutschlands zu feiern.

Keine schwarz-rot-goldenen Fahnen

Seit ein paar Wochen läuft nun wieder eine Fußball-Europameisterschaft - doch der Ansturm auf die Fanmeile bleibt aus. Mit laut Polizeiangaben etwa 50.000 Besuchern erlebte das Fest zum Achtelfinale am vergangenen Sonntag seinen bisher besten Tag. Die Vorrunden-Spiele sahen noch weniger Zuschauer, hintere Teile des rund ein Kilometer langen Areals blieben komplett leer. Waren auch zur Fußball-WM 2014 noch ganze Straßenzüge in schwarz-rot-gold dekoriert und fuhren geschmückte Autos Schau in der Stadt, hat sich Berlin im Jahr 2016 kaum verkleidet. Was ist passiert?

Deutschland ist nicht mehr das gleiche Land, das es in der Geburtsstunde des Sommermärchens 2006 war. Zur Weltmeisterschaft im eigenen Land erfasste damals ein Gemeinschaftsgefühl die Deutschen, ein Rausch: alle waren Teil eines großen Fußball-Ganzen und schwenkten selbstverständlich wie nie die Nationalfahne. "Hier sieht man ein vereinigtes und glückliches deutsches Volk", sagte der damalige Uno-Generalsekretär Kofi Annan. Wir waren Papst, wir waren die frisch gekürte Kanzlerin, wir waren Schland. Fast liebevoll gaben wir unserem Land diesen Kosenamen. Unser Schland war nicht mehr die um ihr Selbstverständnis ringende Nation, unser Schland war ein liebenswertes Land, das glaubten wir erstmals wirklich.

Heute, zehn Jahre später, ist Deutschland ist ein nachdenklicheres Land. Eine Umfrage des Instituts Yougov vor der EM ergab, dass 30 Prozent der an Fußball interessierten Erwachsenen aus Furcht vor Terroranschlägen öffentliche Plätze meiden und die Spiele nicht auf Großleinwänden verfolgen wollen. Die Attentäter, die sich im November 2015 am Pariser Stade de France in die Luft sprengten, rückten Fußball und Terrorismus in den Köpfen enger zusammen. Selbst wenn viele Fanmeilen-Besucher sich auch jetzt nicht beirren lassen wollen in ihrem Fan-Vergnügen: Die unsichtbare Bedrohung durch in der Menschenmasse lauernde Attentäter nimmt den Jubeltrauben ein Stück Leichtigkeit.

Auch die Deutschland-Fahnen, die während der WM 2014 noch aus den Fenstern und an Autos wehten, sahen wir im darauffolgenden Winter in anderem Kontext: auf Pegida-Demonstrationen. Es folgten AfD-Kundegebungen und Aufmärsche gegen Zuwanderung. "Je mehr Flüchtlingsheime bei uns brennen, je mehr Ausländer gejagt und geschlagen werden, desto geringer ist meine Motivation, mir schwarz-rot-goldene Schminke auf die Wangen zu pinseln", schrieb Markus Feldenkirchen kürzlich im Spiegel. Mit den Rechtspopulisten bekam der Schland-Look wieder etwas nationalistisches. Er passt nicht in eine Zeit, in der Deutschland und Europa gegen die Abschottungsbemühungen erstarkter Rechter kämpfen. Und das ist gut so.

Euphorie gibt es nicht auf Knopfdruck

Denn dass Deutschland 2016 eine nachdenkliche Nation ist, zeigt auch, dass viele Deutsche - und das kann in Anbetracht der laut polternden Populisten schon mal in Vergessenheit geraten - die Geschicke im Land reflektieren. Sie spüren, dass die Vorzeichen für ein Sommermärchen nicht stimmen. Euphorie gibt es nicht auf Knopfdruck. Stehen die Weichen für Leichtigkeit nicht richtig, verselbstständigt sich auch kein Gefühl. Die ausbleibende Jubellaune zeigt, dass die Bevölkerung als Spiegel der Politik funktioniert. Eine gute Nachricht.

Auch für das Turnier ist damit nicht Hopfen und Malz verloren. Zum Glück ist nämlich der sportliche Enthusiasmus ungebrochen, die Menschen genießen und feiern den Fußball auch ohne Schland-Hype. Sahen zur EM 2012 im Schnitt 25,7 Millionen Fernsehzuschauer die Vorrundenspiele der Deutschen, waren es zur WM 2014 26,1 Millionen und in diesem Jahr 26,5 Millionen. Die Werte liegen nah beieinander, die meisten Menschen schalteten sogar zum aktuellen Turnier ein.

Neu ist, dass sich die Fans zum Fußballgucken anstatt auf Fanmeilen eher in gemütlicheren Runden vor Kneipen, Spätis und Imbissen treffen. Sie machen für das Top-Achtelfinale zwischen Italien und Spanien früher Feierabend, schimpfen leidenschaftlich über die Mauertaktik der Portugiesen und bekommen Gänsehaut, wenn die Isländer nach einem Sensationssieg gegen England vor ihrer Kurve Wikingerrufe bringen. Sie begeistern sich. Für den Sport und für verschiedene Teams, nicht bloß für ihr eigenes. Was also sicher kein Sommermärchen ist, kann dennoch ein Fußballmärchen werden.