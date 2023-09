Berlin -Als der Grüne Fritz Kuhn zum Stuttgarter Oberbürgermeister gewählt wurde, zögert er nicht lange und besuchte Porsche. Er lobte das Management der Sportwagenfirma für sein Umweltbewusstsein. Das hätte er nicht tun müssen. Und es klang damals noch ein wenig ungewohnt, genau wie die Idee, dass Baden-Württemberg in Zukunft von einem Bündnis aus Grünen und der CDU geführt wird. Aber so wie damals kaum jemand gegen Kuhns Lob für Porsche protestierte, überrascht es heute wohl niemanden mehr, dass Grüne und Schwarze im Südwesten der Republik zusammengefunden haben.

Nach den Landtagswahlen läuft es in Baden-Württemberg auf eine Grün-schwarze Landesregierung hinaus.

Die Koalition ist die Manifestation eines gewissen Wohlstands, den es in vielen Ecken Deutschlands noch gibt.

Grün-Schwarz kommt aus einer Mitte, die an die Ränder der Gesellschaft verliert.

Was in Baden-Württemberg passiert, ist keine Revolution und auch kein politisches Projekt. Es ist die Manifestation eines gewissen Wohlstands, den es in vielen Ecken Deutschlands noch gibt. Und zwar im Westen eher als im Osten der Republik. Es ist dieses klare „Wir haben es geschafft“, das der grün-schwarzen Regierung in Baden-Württemberg viel mehr als Motto taugt denn Merkels „Wir schaffen das“. Das ist überspitzt interpretiert? Ja sicher. Aber um den Kern der grün-schwarzen Verschmelzung zu begreifen, sollte man sich kurz an Fritz Kuhns Verhältnis zu Porsche erinnern.

Diese Art Umweltbewusstsein muss man sich leisten können

In Zuffenhausen sagte der grüne Politiker einst, dass manche der teuren, hochmotorisierten Wagen umwelttechnisch weit besser zu bewerten seien als vieles andere, was auf den Straßen Stuttgarts unterwegs sei. Das mag stimmen, aber solch eine Art Umweltbewusstsein muss man sich leisten können.

In Baden-Württemberg und auch in Bayern können das viele. Die gesellschaftliche Mitte dort ist breit – und zur guten ökonomischen Lage kommt noch etwas hinzu, was einen wichtigen Faktor für die Annäherung der grünen und schwarzen Milieus darstellt: Wer die CDU oder die Grünen wählt, glaubt an diesen Staat, glaubt an diese Demokratie, fühlt sich in der Republik heimisch. Das ist gut so, und deshalb ist das, was jetzt in Stuttgart geschieht, ja nicht nur ein Zusammenschluss der Arrivierten – sondern auch ein vernünftiges Bündnis derjenigen, die sich zu diesem Staat bekennen. Hier wird die Sache gesellschaftlich interessant.

Schröders Reformen helfen nun anderen

Denn das grün-schwarze Bündnis formiert sich in einer Zeit, in der sich viele Menschen in diesem Land politisch nicht mehr heimisch fühlen. Das zeigen die Ergebnisse der AfD, das zeigen aber auch die oft nur noch marginalen Ergebnisse der alten Volkspartei SPD. Gerade im Fall der Sozialdemokraten ist das eine bittere Pointe, denn das grün-schwarze Wohlstandsprojekt profitiert von der guten wirtschaftlichen Lage im Land, die auch von einem sozialdemokratischen Kanzler, von Gerhard Schröder, bereitet wurde. Die Reformen, die er durchsetzte, helfen nun anderen beim Regieren.

Die CDU und die Grünen haben Glück, dass sich ihre Milieus in Baden-Württemberg annähern. Doch betrachtet man die Lage genauer, ist dadurch noch nicht viel gewonnen. Weder für die Union, noch für diejenigen, die glauben, dass dieser Staat es wert ist, sich für ihn zu engagieren.

CDU muss sich jetzt verlorener Wählerschaft widmen

Denn nicht nur die SPD, auch die CDU verliert heftig Stimmen an die AfD. In Baden-Württemberg, in Sachsen-Anhalt und mit Sicherheit in Zukunft auch anderswo. Deshalb ist es wichtig, dass die neue Koalition in Stuttgart nicht nur ein Projekt derer wird, die das „Wir haben es geschafft“ zelebrieren – diese Mischung aus Wohlstand und neuer Bürgerlichkeit. Für die CDU ist es ja eine schöne Fügung, dass sie sich den Grünen zuwenden kann. Nur: Deutschland ist nicht überall so wohlhabend wie in Baden-Württemberg.

Deshalb wäre es für die Konservativen und vielleicht sogar für dieses Land noch wichtiger, wenn sich die CDU auch denen widmen würde, die sie gerade in Scharen verloren hat. Sonst wird ihr die AfD erklären, was sie unter Bürgerlichkeit versteht. Und das ist eine andere Welt.