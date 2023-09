Mal angenommen, eine über viele Jahre erfolgreiche Fernsehserie rutscht ins Quotentief. Die Sendung, die früher viele sehen wollten und über die fast alle sprachen, interessiert kaum noch jemanden. Was also wird hinter den Kulissen passieren? Ist es nicht logisch, fast schon zwangsläufig, dass auch darüber diskutiert wird, ob ein rascher Wechsel des Hauptdarstellers die Rettung bringen könnte?

Schulz hatte kein gutes Drehbuch

Die SPD befindet sich nach ihrer historischen Wahlniederlage in einer existenziellen Krise. Martin Schulz ist als Parteichef ihr Drehbuchschreiber, Regisseur und Hauptdarsteller. Schulz wurde von Sigmar Gabriel als Kanzlerkandidat so spät ins Spiel gebracht, dass er zum Schreiben eines guten Drehbuchs keine Zeit hatte.

Er ist im Wahlkampf dann nicht unbedingt fortwährend mit genialen Regieeinfällen aufgefallen. Als Hauptdarsteller hat er am Ende nur die erreicht, die sich sowieso für die SPD entschieden hätten.

Was passiert nach der Niedersachsen-Wahl?

Schulz kämpft gerade um sein politisches Überleben – der Ausgang ist ungewiss. Der SPD-Chef könnte davon profitieren, wenn Stephan Weil am Sonntag die Wahl in Niedersachsen gewinnt. Das Rennen dort ist offen.

Mögliche Konkurrenten von SPD-Parteichef Martin Schulz: Olaf Scholz (mit Handy), Fraktionschefin Andrea Nahles und ganz rechts Manuela Schwesig gi

Mögliche Konkurrenten von Schulz um den Parteivorsitz zögern aus unterschiedlichen Gründen: Olaf Scholz ist nach dem G 20-Chaos noch angeschlagen. Manuela Schwesig weiß, dass sie in zwei Jahren bessere Chancen hätte.

Nahles ist eine mögliche Konkurrentin

Dass mit Andrea Nahles zum ersten Mal in der Geschichte der SPD eine Frau Chefin der Bundestagsfraktion geworden ist, war überfällig. Willkommen im 21. Jahrhundert, liebe SPD! Damit ist Nahles eine mögliche Kanzlerkandidatin für die nächste Wahl.

Sie muss erst zeigen, welche Impulse sie liefern kann und wie sie in der neuen Rolle ankommt. Deshalb wäre es strategisch günstig, wenn auch der Parteichef als nächster Spitzenkandidat vorstellbar wäre.

Schulz wirkte hilflos

Bei Schulz ist das extrem schwierig – und das nicht einmal in erster Linie, weil er in vier Jahren bereits 65 Jahre alt ist. Zu vernichtend war seine Niederlage, zu groß seine Hilflosigkeit im Kampf gegen den freien Fall in den Umfragen. Dass er sich für eine „Spiegel“-Geschichte monatelang dabei beobachten ließ, wie er der Niederlage entgegenjammerte, verstärkt diesen Eindruck. Mit solchen Einblicken ist es wie mit Nacktbildern, die ein Schauspieler von sich machen lässt: Sie tauchen noch Jahre später im Internet auf.

Schonungslose Analyse unabdingbar

Doch wichtiger noch als die Frage, wer die SPD führt, ist die, ob es diesmal – anders als 2005 oder 2009 – in der Partei wirklich zu einer schonungslosen Analyse der Niederlage kommt.

Dabei geht es um Grundsätzliches, aber auch um die eigene Vermarktung. Warum schneidet die SPD bei Arbeitern so mäßig ab? Wieso gelingt es ihr kaum, außerhalb der eigenen Kernwählerschaft zu punkten? Wie ist es möglich, dass die SPD-Plakate die Bildsprache von Zahnpasta-Werbung mit einer Sprache verbunden haben, die nach Gremienarbeit der 80er Jahre klang?

Geduldsprobe SPD-Ortsverein

Eine Hoffnung für die SPD ist, dass im Anfangshype um die Schulz-Kandidatur Tausende junge Menschen in die Partei eingetreten sind. Doch auch in der SPD geben viele zu: Es braucht oft ein gehöriges Maß an Masochismus, um mehr als einmal zur Sitzung eines Ortsvereins zu kommen. Nicht jeder, der seit 20 Jahren dabei ist, freut sich über Neue, die mitreden wollen. Die SPD muss sich also ändern. Sonst sind die jungen Menschen schnell wieder weg.

Als die TV-Serie Dallas in den 80er Jahren in der Quotengunst abrutschte, holten die TV-Macher Bobby Ewing zurück. Obwohl die Figur bereits den Serientod gestorben war, stand sie auf einmal wieder unter der Dusche. Was vorher passiert war, wurde zum Albtraum erklärt. Die SPD kann ihre Probleme nicht so leicht lösen. Sie muss ihr Sendekonzept grundlegend überarbeiten.