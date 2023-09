Frankfurt/Main -Es hat eine ganze Weile gedauert, aber jetzt sind die CDU-Frauen aufgewacht. 20 Jahre haben sie sich zufrieden gegeben mit der Quorumsregel ihrer Partei. Die haben ihre Chancen auf Mandate und Entscheidungsposten zwar etwas verbessert.

Eine Männerpartei geblieben ist die CDU trotzdem. Daran hat sich auch durch eine Frau an ihrer Spitze nichts geändert. Zwar sind die Ministerposten der CDU paritätisch besetzt, aber schon eine Stufe darunter, bei den Staatssekretären ist damit vorbei. Und für die Bundestagsfraktion gilt das sowieso.

Das liegt daran, dass das Quorum leicht umgangen werden kann, beim Nachwuchs also überproportional die Männer zum Zuge kommen. Es liegt auch daran, dass Gleichberechtigungsfragen in der CDU immer noch einen Abwehrreflex auslösen, eine Art Panik vor der lila Latzhose. Und die CDU-Frauen blieben zurückhaltend und setzten auf die Kooperationsfähigkeit ihrer Parteikollegen. Dabei hat die CDU in anderen Feldern mit Quotenregeln kein Problem – der Regionalproporz etwa wird strengstens beachtet. Und freiwillig, das zeigt sich, läuft es eben nicht bei der Verteilung der interessanten Jobs. Das gilt nicht nur für die Wirtschaft, sondern auch für die Politik.

Nun sollen die Partei-Regeln für die Mandatsbesetzungen zugunsten der Frauen geändert werden. Angela Merkel warnt gar davor, dass die Existenz der Partei auch von der Frauenfrage abhängt. Zeit wurde es für diese Erkenntnis. Es sollte sich auch in der Regierungspolitik niederschlagen.