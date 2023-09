Die CSU wird die Einigung mit der EU-Kommission, eine PKW-Maut auf deutschen Autobahnen einzuführen, als großen politischen Erfolg feiern: Gegen mannigfachen Widerstand aus Brüssel hat unser Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt es am Ende doch durchsetzen können, dass Ausländer für die Nutzung des inländischen Schnellstraßennetzes zur Kasse gebeten werden.

Eine solche Interpretation des Maut-Kompromisses hält nüchterner Betrachtung nicht stand. Denn erstens werden ja auch deutsche Autofahrer die Maut zahlen müssen, auch wenn die Gebühr über eine ermäßigte Kfz-Steuer ausgeglichen werden soll. Damit das nicht auf eine einseitige Benachteiligung ausländischer Fahrzeughalter hinauslauft – und damit auf einen Verstoß gegen grundlegendes EU-Recht – wird es für deutsche Autobahnnutzer voraussichtlich eine gestaffelte Steuererstattung geben: für besonders umweltfreundliche Fahrzeuge gibt es eine überdurchschnittliche Ermäßigung. Die Details sind noch unklar. Sicher aber ist: Finanziell ändert sich für inländische Autofahrer praktisch nichts, es geht allenfalls um eine Handvoll Euro für abgasarme Autos.

Kümmerliche einnahmen, großer Verwaltungsaufwand

Zweitens: Um kaum ein Händchen voll geht es für ausländische Fahrer. Sie werden für eine Zehn-Tages-Vignette nicht mehr als 2,50 Euro zahlen. Einmal Volltanken an deutschen Zapfsäulen bringt dem Staat ein Vielfaches dieses Betrags. Dobrindt hatte übrigens mindestens fünf Euro gewollt. So steht kümmerlichen Einnahmen ein imposanter Verwaltungsaufwand gegenüber. Schon die gestaffelte Verrechnung der Maut mit der Kfz-Steuer für Inländer lässt Bürokratenherzen höher schlagen. Hinzu kommen Herstellung, Vertrieb und Kontrolle der Ausländervignetten. Das alles kostet Geld. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat einen Überschuss von 500 Millionen Euro pro Jahr nach Abzug der Kosten errechnen lassen – allerdings auf Grundlage teils doppelt so hoher Mautgebühren.

Mit dem jetzt gefundenen Kompromiss bleibt nur noch wenig übrig, unter dem Strich kommt ein Betrag im Promillebereich des Bundeshaushalts heraus. Die CSU wird die Maut trotzdem als Erfolg verkaufen. Und damit die Autofahrer für dumm. Es ist genau diese Sorte Politik, von der die Menschen sich mit Grausen wenden.