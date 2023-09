Berlin -Es wird ein paar Millionen hier und ein paar Millionen dort geben, um den Milchbauern über die nächsten Monate zu helfen. Der Lebensmitteleinzelhandel hat seine Entschlossenheit bekundet, einen weiteren Preisverfall bei Milch und Milchprodukten zu verhindern, es dabei aber nicht versäumt, auf die kartellrechtlichen Beschränkungen konzertierter Preisabsprachen zu verweisen. Ja, und auch die Molkereien haben ihr Mittun zugesagt, um den Landwirten unter die Arme zu greifen: Neuartige Preisgarantien für begrenzte Milchmengen zum Beispiel könnten den Milchviehhaltern mehr Planungssicherheit verschaffen.

Gewiss sind diese Ergebnisse des Milchgipfels vom Montag besser als nichts, viel mehr aber auch nicht. Denn die eigentlichen Ursachen der aktuellen Krise bleiben unangetastet: Die europäische Agrarpolitik subventioniert von jeher hochtechnisierte Massenerzeugung mit zig Milliarden Euro pro Jahr, um die Landwirtschaft in den Mitgliedsländern zu päppeln. Und sie setzt im Milchsektor, aber auch in der Fleischerzeugung auf Exporte in alle Welt, um die dabei entstehenden Überschüsse zu vermarkten. Zu Abhängigkeit konventioneller Landwirte von Milliarden aus Brüssel gesellt sich so die Abhängigkeit von den globalisierten Agrarmärkten. Daran werden weder ein paar Absprachen zwischen Handel, Molkereien und Milcherzeugern noch ein paar Millionen aus dem Bundes- oder dem EU-Haushalt etwas ändern. Notwendig ist ein grundlegender Kurswechsel hin zu nachhaltigerem Wirtschaften: Wenn wir schon Milliarden ausgeben, dann bitte für eine Landwirtschaft, die von Chemie möglichst unbelastete Lebensmittel produziert, und dabei Belange des Klima- und Grundwasserschutzes, der Artenvielfalt und des Tierwohls berücksichtigt. Ein „Weiter so“ könne es nicht geben, hat Landwirtschaftsminister Schmidt am Montag gesagt. Er sollte sich beim Wort nehmen.