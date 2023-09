Berlin -Angenommen, ein Schüler kommt mit einem Halbjahreszeugnis voller Fünfen nach Hause. Und mit der Warnung: „Versetzung gefährdet“. Dann werden viele Eltern rasch Nachhilfe organisieren. Sollten die Ergebnisse besser werden, liegt es nahe, die Zügel wieder lockerer zu lassen. Denn nicht jeder Schüler kann alles erreichen.



Deutschland hat sich deutlich verbessert

Nicht nur Schüler, auch Bildungssysteme werden regelmäßig bewertet. Der Schock über die katastrophalen Ergebnisse des internationalen Bildungsvergleichs Pisa im Jahr 2001 hat in Deutschland viele Anstrengungen ausgelöst: Die frühkindliche Förderung wurde ausgebaut, es gibt mehr Ganztagsschulen, und die Länder haben sich auf anspruchsvolle Bildungsstandards geeinigt. All das hat dazu beigetragen, dass Deutschland sich in den Jahren nach dem ersten Vergleich deutlich verbessert hat. Die neue Pisa-Studie zeigt, dass es gelungen ist, diese Ergebnisse – die über dem OECD-Durchschnitt liegen – zu stabilisieren.



Ist damit alles gut? Nein. So falsch es wäre, Schülern keine Unzulänglichkeiten zuzugestehen, so falsch ist es, sich mit denen eines Bildungssystems zufriedenzugeben. Dass es davon noch immer mehr als genug gibt, wissen viele Eltern, deren Kinder sich zwar vor keinem Horrorfilm fürchten – aber davor, in der Schule zur Toilette zu gehen. Damit der Bund Kommunen bei der Schulsanierung unterstützen kann, soll jetzt das Kooperationsverbot von Bund und Ländern in der Bildung gelockert werden. Das ist richtig so.



Bildungserfolg zu eng an soziale Herkunft gekoppelt

Pisa und andere Studien belegen, dass es um mehr als um Infrastruktur-Probleme geht. Der Bildungserfolg ist immer noch zu eng an die soziale Herkunft gekoppelt. Hier hat sich unser Bildungssystem, nicht zuletzt durch den Ausbau von Ganztagsangeboten, zwar etwas verbessert. Doch das Kind eines Professors hat bei gleicher Begabung und gleicher Leistung eine 2,5-mal höhere Chance, eine Empfehlung für das Gymnasium zu bekommen, als das eines Facharbeiters.



In Zeiten des demografischen Wandels, in denen Deutschland darauf angewiesen ist, jedes Talent gut zu fördern, ist das nicht nur unfair, sondern auch dumm. Hinzu kommt: Die ansehnlichen Ergebnisse der deutschen Schüler beruhen stark darauf, dass sie gut darin sind, Wissen zu erlernen. Geht es darum, etwa wie ein Naturwissenschaftler zu denken, sind oft Schüler aus anderen Ländern besser.



Es geht zu oft um statistisches Wissen

Reisen bildet – das gilt auch und gerade für Bildungspolitiker. Vernünftig ist, dass die Verantwortlichen in Deutschland darüber hinweggekommen sind, immer nur Schulstrukturdebatten zu führen. Kern- und Angelpunkt muss guter Unterricht sein. In Deutschland geht es bis heute zu oft darum, statisches Wissen zu vermitteln, statt die Schüler anzuleiten, mit dem Wissen eigenständig umzugehen. Wie viele mussten sich schon mit Otto von Bismarck beschäftigen? Doch: Wer hat tatsächlich kapiert, wie der Mann dachte – und was ein Denken in Bismarck’schen Kategorien für die heutige Zeit bedeuten würde?

Sind mehr Lehrer die Lösung? Kleine Klassen können helfen.



Wichtiger ist aber, was im Unterricht tatsächlich passiert. Dabei sollte es wie in anderen Ländern Normalität werden, dass Lehrer sich gegenseitig im Unterricht besuchen. Der Lehrer als einsamer Kämpfer – der in seiner Klasse unkontrolliert schaltet und waltet, dem aber auch keiner hilft – das ist ein Leitbild von gestern. Das Problem ist: Es ist bis heute Realität in unseren Schulen.



Gehobenes Mittelmaß reicht nicht. Gerade jetzt muss Deutschland alles tun, um die ins Bildungssystem zu integrieren, für die es besonders schwierig ist: die Kinder der Flüchtlinge. Gelingt das nicht, werden Probleme entstehen, die im schlimmsten Fall über Generationen weitervererbt werden. Das wäre teuer für den Steuerzahler. Und unkontrollierbarer gesellschaftlicher Sprengstoff.

