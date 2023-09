Köln -Die Auf- und Abstiegsspiele in den verschiedenen Fußballligen, ordnungstechnisch Relegation genannt, gönnt sich der deutsche Fußball bereits seit acht Jahren wieder. Zuvor gab es zwischen 1982 und 1991 ein Intermezzo, das dann aber ausgesetzt wurde.

Die Idee hinter den Nachsitzer-Spielen lässt sich leicht erschließen in diesen auf Kommerz ausgerichteten Fußballzeiten: mehr Spiele bringen mehr Einnahmen, das Fernsehen ist bevorzugt live dabei, zumal es in dieser Konstellation ja um alles oder nichts geht. Volle Stadien sind da natürlich ein sicherer Planungsposten auf den Geschäftsstellen.

Und da wird es heikel. Zugespitzt in zwei Spielen geht es um Existenzen, was gewiss nicht gerade für Entspannung sorgt – das gilt für Spieler und Fans gleichermaßen. Und tatsächlich: Für die kurze Spanne der Relegations-Reaktivierung gibt es schon eine beachtliche Akte an Zwischenfällen, was zunehmend gefährlich wird, weil sich solche Dinge gerne zu einem Trend entwickeln.

Randale in München und Braunschweig

Die wegen der außergewöhnlichen Fanstresssituation von Testosteron- und Adrenalinschüben durchtränkten Anhänger entwickeln Gewaltpotenzial und neigen zu absurden Maßnahmen. 2011 haben Fans aus Dresden sich mit Polizisten und Ordnern angelegt. 2012 haben Anhänger von Fortuna Düsseldorf im Bundesliga-Aufstiegs-Rückspiel gegen Hertha BSC Berlin, die erste Liga vor Augen, schon vor dem Abpfiff den Platz gestürmt, schreckliche Bilder, Hertha hat vergeblich Protest eingelegt.

Ein Ordner und Torwart Philipp Pentke von Regensburg heben eine Sitzschale auf, die im Relegations-Rückspiel in München auf das Spielfeld geworfen wurde. dpa

In dieser Saison geht es sehr wild zu: In Braunschweig haben einige Hundert Eintracht-Anhänger nach dem verpassten Bundesliga-Aufstieg im Regionalduell mit Wolfsburg den Platz gestürmt. Die Polizei baute sich zum Schutz vor dem Wolfsburger Block auf, Böller und eine Rakete segelten in eine Gruppe von Beamten.

Noch bevor 1860 München endgültig aus der Zweiten Liga abgestiegen war, aber schon aussichtslos hinten gelegen hatte, demolierte ein Teil der Fans aus der Nordkurve der Allianz-Arena heraus Teile des Stadions: Sitzschalen flogen, auch Stangen landeten auf dem Rasen. Die Partie ruhte eine Viertelstunde, weil spielen auf dem Platz nicht mehr möglich war.

Und jetzt? Relegation ade? Sich der Gewalt fügen? Auf Spannung besser verzichten? Das Problem ist vielschichtig. Zunächst stellt sich die Frage, warum die Emotionen sich nicht kanalisieren lassen. Entscheidungs- und richtungsweisende Spiele gibt es ja auch während der Saison. Handelt es sich also um ein großes Fanproblem? Um zunehmend fahrlässiger handelnde Menschen, die eine hippe Bühne für ihre bekloppten Auftritte gefunden zu haben glauben? In dieser Hinsicht hat der deutsche Fußball gewiss Nachholbedarf.

Extreme Ungerechtigkeit bei Drittliga-Relegation

In der Bundesliga entwickelt sich die Relegation aber aus einem anderen Grund zu einem Ärgernis. Zunehmend reicht Bundesliga-Platz 16 doch noch als Rettungsposition. Fünf Mal in Folge hat es der Bundesligist zuletzt geschafft, zweimal alleine der notorisch schlechte Hamburger SV, sich als drittschlechteste Mannschaft der Saison doch noch für die erste Liga zu qualifizieren. Das ist ein großes Ärgernis – und eine Benachteiligung des Zweitliga-Dritten, eine Position, die eine sehr lange Epoche hindurch eben auch für den Sprung nach oben reichte.

Und grundsätzlich überdacht werden sollte der Unfug, der sich zwischen Regional- und Dritter Liga abspielt. Fünf vierte Ligen gibt es, fünf Meister und ein Zweiter spielen drei Plätze für Liga drei aus – was eine extrem ungerechte Meisterbenachteiligung ist – weil einige von ihnen nicht den Lohn für eine herausragende Saison erhalten. Schlimm.

Spannung und Zusatzschichten mögen ja aus wirtschaftlichen Gründen gewinnbringend sein. Doch ganz so einfach ist es eben manchmal nicht. Kommerz verdrängt Gefühl und ignoriert Emotion und die Gewalt, die darin stecken kann. Das alles sind Zutaten, die sich die dafür Verantwortlichen gut überlegen sollten. Zumal die TV-Gelder ja durchaus immer noch steigen.