Das größte Elternglück ist manchmal ganz unromantisch. Wenn Ei- und Samenzelle in einer Schale zusammengebracht werden und es zur Befruchtung kommt, handelt es sich um einen technischen Vorgang. Wenn Menschen Kinder zeugen, die eigentlich keine zeugen können, geschieht dies außerhalb des Mutterleibs. Erst später wird der befruchtete Embryo der Mutter eingepflanzt. Das ist mittlerweile ganz normal, gesellschaftlich akzeptiert und gilt in der Regel als ethisch unbedenklich.

Im Labor wird aussortiert

Ganz anders sieht es aus, wenn es im Labor eine Selektion gibt. Wenn der vermeintlich „besser“ ausgestattete Embryo den vermeintlich „schlechteren“ verdrängt. Nun hat der frühere Karstadt-Investor Nicolas Berggruen in einem Interview kundgetan, dass Leihmütter sogenannte Designer-Babys für ihn ausgetragen hätten und er nun Vater und Mutter zugleich sei. Der gescheiterte Retter von Karstadt hat damit gleich mehrere rote Linien übertreten. Die Leihmutterschaft ist gegen Bezahlung verpönt, weil die wirtschaftliche Not von Frauen ausgenutzt wird.

Designer-Babys werden als Gefahr gesehen, weil menschliches Leben gegeneinander abgewogen wird. Dabei ist die Würde des Menschen doch unantastbar, heißt es im deutschen Grundgesetz. Und nicht wenige glauben, dass dies schon vor der Geburt so sei.

Die Natur soll entscheiden

Die Balance zwischen Ethik und dem Ehrgeiz, immer neue medizinische Möglichkeiten zu schaffen, ist also nicht mehr gegeben. Auch dann nicht, wenn man weiß, dass die menschliche Fortpflanzung selbst nicht besonders effizient ist. Die Hälfte der Embryonen überlebt die erste Woche nicht. Die Natur selektiert bekanntlich selbst.

Es gibt eine ganze Reihe reproduktionsmedizinischer Träume, denen man wünscht, niemals Wirklichkeit zu werden. Etwa jenem von einem sogenannten Retterbaby, der Auswahl eines immunkompatiblen Embryos für ein krankes Geschwisterkind.

Auf der anderen Seite sollten keine vorgestanzten Denkschablonen moralischer Entrüstung für eine Wissenschaft und Medizin gelten, die eben jene Balance zwischen Ethik und Möglichem immer neu austariert. Denn die Reproduktionsmedizin bietet Menschen Chancen, ihren größten Traum zu verwirklichen und neues Leben zu zeugen. Und natürlich versucht sie dies unter dem größtmöglichen medizinisch-technischen Möglichkeiten.

Deutschlands Gesetze bringen wenig

Verschiebt Berggruen die rote Linie? Das kommt immer auf die Definition an. Umso wichtiger ist es, dass wir uns der Debatte rund um die Reproduktionsmedizin beim Menschen nicht durch eine allzu vehemente Abwehrhaltung verschließen. Forscher, Gesellschaft und Gesetzgeber sollten sich daher weltweit über die Rahmenbedingungen einigen. Wenn in Deutschland eine restriktive Gesetzgebung herrscht, braucht man sich hierzulande nicht wundern, wenn die Menschen ihre Wünsche in anderen, auf diesen Feldern freieren Ländern suchen. Nationale Alleingänge wie in Deutschland, das lehrt Berggruens Beispiel, bringen wenig.