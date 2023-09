Berlin -Wie viel Geld weltweit in Steueroasen lagert, ist spätestens seit 2014 bekannt. Nach den Berechnungen des französischen Ökonomen Gabriel Zucman ruhen dort rund 5800 Milliarden Euro, davon 4700 Milliarden unversteuert. Das ist mehr als die Wirtschaftsleistung Deutschlands in einem Jahr, doppelt so viel wie die deutsche Staatsverschuldung und acht Prozent des privaten Finanzvermögens der Welt. Würde, so Zucman, das Geld ordentlich versteuert, dann hätten die Staaten Jahr für Jahr 130 Milliarden Euro mehr Einnahmen zur Verfügung, etliche Länder könnten auf einen Schlag ihre Haushalte ohne Defizite finanzieren. Weder in der internationalen Politik noch in der Finanzwelt waren Ausrufe der Überraschung oder des Entsetzens über diese Zahlen zu hören.

In der Veröffentlichung der „Panama Papers“ lässt sich vieles erkennen, ein Skandal aber nicht.

Dass eine solche Steueroase wie in Panama existiert, kann kaum überraschen.

Wirklich beunruhigend sind die Fragen, die die Papiere über die Finanzierung von Terror-Gruppen aufwerfen.

Offenbar haben nämlich auch Verbrecher das Geldwäsche-Paradies Panama ausgenutzt.

Ein Staat, der es zulässt, dass sich Terroristen in seinen Steueroasen tummeln, ist somit als Komplize der Verbrecher zu betrachten.

In der Veröffentlichung der „Panama Papers“ lässt sich vieles erkennen, ein Skandal ganz sicher nicht. Denn ein Skandal setzt die Enttäuschung eines allgemein erwarteten moralischen Verhaltens voraus, also eine geplatzte Illusion, eine getrogene Hoffnung – Haltungen und Begriffe, für die das Publikum im Zusammenhang mit Steuerehrlichkeit schon seit langer Zeit keine Verwendung mehr hat. Zwar erregte vor einigen Jahren die Nachricht Aufsehen, dass gegen einige hundert Verdächtige wegen Steuerflucht nach Liechtenstein ermittelt werde. Doch selbst dieses Verfahren wurde in der Bevölkerung weniger als Skandal, eher als Bestätigung einer schon lange gehegten Vermutung aufgenommen: Das machen doch alle. Zu ergänzen ist: Sofern sich die Gelegenheit ergibt.

Geldwäsche-Paradies in den USA

Daran herrscht kein Mangel. Ausgerechnet in den USA, deren Regierung sich im Ausland vorbildlich gegen Steueroasen einsetzt, ist etwa ein wunderbares Steuerparadies entstanden, im Bundesstaat Delaware, in der kleinen Stadt Wilmington, im Corporation Trust Center, 1209 North Orange Street. In dem einstöckigen Haus sind mehr als 6500 Unternehmen zu Hause, mehr als 200.000 Firmen unterhalten hier Briefkastenfirmen, unter anderem Apple, Google, Daimler und Volkswagen.

„Delaware und Nevada sind Steuerparadiese und Paradiese für die Geldwäsche“, befand vor einiger Zeit die damalige österreichische Finanzministerin und forderte deren Trockenlegung. Die Forderung verhallte ungehört, eventuell fehlte ihr die moralische Durchschlagskraft. Laut Steuergewerkschaft hielten Deutsche 2013 etwa 400 Milliarden Euro im Ausland vor dem Fiskus versteckt. Das beliebteste Ziel neben der Schweiz und Luxemburg: Österreich.

Komplize der Terroristen

Bemerkenswert an den „Panama Papers“ sind also nicht so sehr die Informationen über Steuerhinterzieher, wirklich beunruhigend sind die Angaben, zu welchen anderen Zwecken die Offshore-Firmen verwendet werden. Angeblich dienen sie auch Terror-Gruppen zu ihrer Finanzierung. Das wüsste man gerne genauer: welche Terrorgruppen, welches Geld, von wem? Sollte sich tatsächlich herausstellen, dass Steueroasen auch Terroristen-Paradiese sind, bedürfte die traditionelle Entspanntheit eine Erklärung, mit der die internationale Politik ihren vermeintlichen Kampf gegen die Offshore-Firmen betreibt. Die Frage, die zu beantworten wäre, lautet: Wie lässt sich begründen, dass Bevölkerungen weltweit überwacht werden, zugleich aber die Terroristen die Dienstleistungen der Steueroasen problemlos in Anspruch nehmen können? Angeblich lassen die Regierungen in ihrem „Kampf gegen den Terror“ nichts unversucht, aber von dem Versuch, die Einnahmen der Terroristen durch Sperrung der Steueroasen zu unterbinden, war noch nichts zu hören.

Ein Staat aber, der zulässt, dass sich in seinen Steueroasen Terroristen wie Mafia-Verbrecher und Regierungsganoven tummeln und sich finanziell für die nächsten Verbrechen rüsten, ist als ihr Komplize zu betrachten und zu ächten.

