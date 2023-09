Berlin -Den Sieg in Karlsruhe hatten Piloten, Lokführer und Klinikärzte und ihre Spartengewerkschaften fest eingeplant. Doch nun kam es anders. Und das ist gut so. Der Gesetzgeber darf die Solidarität innerhalb von Belegschaften stärken und den Egoismus einzelner Gruppen zähmen. Dies hat das Bundesverfassungsgericht etwas überraschend, aber doch mit triftigen Argumenten entschieden.



Dabei waren sich Juristen im Vorfeld einig gewesen wie selten, wenn sie das umkämpfte Tarifeinheitsgesetz von Bundesarbeitsarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) verrissen. Die hatte nach langem Überlegen auf Bitten sowohl von Arbeitnehmer- als auch von Arbeitgeberverbänden versucht, das Miteinander zwischen kleinen und großen Gewerkschaften, zwischen einzelnen Berufsgruppen mit besonderer Durchsetzungsmacht und den gesamten Belegschaften zu regeln.



Das könne nicht sein, tönte es von allen Seiten. Vom Eingriff in die Tarifautonomie, von einem Angriff auf das Streikrecht und Ähnlichem war die Rede. Alles viel zu hoch gegriffen und überzogen, so die obersten Richter. Nach ihrer Einschätzung ist der Politik der Interessensausgleich zwischen Minderheiten und Mehrheiten in einem Betrieb gelungen. Die Richter beließen es bei gezielten Aufträgen für Nachbesserungen, mit denen der Schutz der Minderheiten präzisiert werden soll.

Die Tarifautonomie wird gewahrt

Das ist nicht nur für Nahles eine gute Nachricht. Dieses Urteil stärkt auch die Vernunft bei Auseinandersetzungen um Löhne, Arbeitszeiten und Urlaubsregelungen. Kleine Gewerkschaften haben das Recht, die Ansprüche ihrer speziellen Klientel wie Ärzten oder Piloten durchzusetzen. Die Macht der Zwerge darf aber nicht grenzenlos sein. Das Grundgesetz garantiert ihnen nicht ohne jede Schranke das Recht, ihre Interessen auf Kosten der Allgemeinheit und vor allem der vielen anderen Kollegen in der Firma durchzudrücken.



Die Verfassung vermittele „kein Recht auf absolute tarifpolitische Verwertbarkeit von Schlüsselpositionen und Blockademacht zu eigenen Nutzen“, heißt es in der Urteilsbegründung. Das ist wohl die zentrale Botschaft einer weisen Entscheidung. Das Bundesverfassungsgericht wahrt natürlich die Tarifautonomie und trägt den Interessen von Minderheiten Rechnung. Es stärkt aber auch die Solidarität der Arbeitnehmer. Einzelne Berufsgruppen dürfen sich organisieren. Selbstverständlich. Aber die Verfassung verbietet es dem Deutschen Bundestag nicht, in Tarifauseinandersetzungen die Rechte der Mehrheiten zu wahren.



Gegen die Spaltung von Belegschaften

Es kann dem Parlament nicht untersagt sein, die Solidarität aller Arbeitnehmer in einem Unternehmen zu fördern und der Spaltung von Belegschaften entgegen zu wirken. Natürlich ist es schön für Piloten oder Ärzte, wenn sie ihre überdurchschnittlichen Gehälter weiter steigern können. Aber Flugbegleiter oder Krankenschwestern haben auch berechtigte Interessen. Auf sie nimmt das Gesetz aus gutem Grund Rücksicht. Es ist daher auch ein Sieg für die Solidarität, wenn Karlsruhe dies billigt.