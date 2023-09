Noch ist nicht bekannt, aus welchen Gründen die türkischen Behörden gerade zwei weitere deutsche Staatsbürger festgenommen haben. Die Bundesregierung in Berlin rechnet jedoch damit, dass politische Vorwürfe im Raum stehen. Spätestens seit dem Militärputsch vom Juli 2016 geht die türkische Justiz sehr freigiebig mit Terror-Vorwürfen um – ganz gleich, ob sie es mit Bürgern des eigenen Landes oder solchen aus anderen Staaten zu tun hat.

Die jüngsten Festnahmen werden just zu jenem Zeitpunkt bekannt, an dem der deutsche Journalist Deniz Yücel seit 200 Tagen in türkischer Haft sitzt. Das kann Zufall sein, muss es aber nicht. Wie auch in anderen Fällen zuvor, wird den deutschen Konsulaten in der Türkei erst einmal die Kontaktaufnahme verweigert.

55 Deutsche sitzen in türkischen Gefängnissen

55 deutsche Staatsbürger sitzen derzeit in türkischen Gefängnissen, zwölf von ihnen werden politische Vergehen zur Last gelegt. Mit jedem Deutschen, der in der Türkei aus undurchsichtigen Gründen hinter Gittern landet, werden die Beziehungen zwischen beiden Ländern auf eine weitere Belastungsprobe gestellt. Es geht um Machtgesten und gezielte Provokationen. Politik kann sehr primitiv sein.

Die türkische Regierung um Staatschef Recep Tayyip Erdogan sollte sich die Frage stellen, ob sie mit ihrem Verhalten wirklich den Interessen des Landes dient. Erdogans Anhängern mag es imponieren, wenn sich der Präsident immer wieder mit den wichtigsten Verbündeten in Europa anlegt und diese das weitgehend hilflos über sich ergehen lassen müssen.



Der außenpolitische Schaden aber ist enorm, und ihm wird ökonomischer Schaden folgen. All das zu reparieren, wird Jahre dauern. Es ist höchste Zeit für Deeskalation, für eine Geste des guten Willens. Und zwar jetzt und nicht irgendwann nach der Bundestagswahl. Ankara ist am Zug.