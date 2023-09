Berlin -Nun gibt es also demnächst vielleicht doch eine Obergrenze in Deutschland. Nicht für Flüchtlinge, aber für Abgeordnete. 630 soll es künftig allerhöchstens geben im Bundestag, hat Bundestagspräsident Norbert Lammert nun vorgeschlagen. Er befürchtet, dass ohne Grenze der Reichstag förmlich aus den Nähten platzt: Schon jetzt gebe es viel zu wenig Büroräume. Überträgt man die Sprache der Flüchtlingspolitik aufs Parlament, hieße das: Die Integrationsfähigkeit des Bundestags ist endlich.

Wer viele Direktmandate hat, gewinnt

Lammerts Vorschlag klingt bestechend: Obergrenze – das ist einfacher als mit komplizierten Berechnungsmethoden zu operieren, die Erst- und Zweitstimmen, Länderkomponenten und Bevölkerungszahlen miteinander verknüpfen. Er kommt zudem der verbreiteten Skepsis gegenüber Politikern entgegen, denen gerne unterstellt wird, es gehe ihnen weniger um die Steuerung des Allgemeinwesens als um den eigenen Vorteil. Und es ist überhaupt auch mal ein Vorschlag: Die Parteien haben von einer Wahlrechtsreform schließlich bisher nur geredet, aber keine eigenen Ideen entwickelt.

Eines ist Lammerts Vorstoß dennoch nicht: überzeugend. Den Vorteil hätten die Parteien, die viele Direktmandate gewinnen. Das sind, trotz Schrumpfprozessen, weiterhin vor allem Union und SPD. Verlierer wären - nicht automatisch und jedes Mal, aber im Extremfall sogar dramatisch – die kleineren Parteien, die bei den Zweitstimmen punkten.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Der Bundestag wird wachsen

Die große Koalition könnte sich dennoch auf eine solche Reform einigen, sofern sie sie nur ins Wahlgesetz und nicht in die Verfassung schreibt. Besonders elegant wäre das nicht in Zeiten, in denen Grüne und AfD Geländegewinne verzeichnen und die FDP wiederaufzuerstehen scheint. Es wird also wohl darauf hinauslaufen, dass der Bundestag 2017 größer sein wird als heute. Der Schaden für die Demokratie wäre geringer als der einer Obergrenze.