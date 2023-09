Die Europäer sind Kummer gewöhnt. In den vergangenen Jahren hat sich auf dem Kontinent schließlich mehrfach das Gefühl breit gemacht, dass das Ende des gemeinsamen Projekts nahe sei. Ab und zu gibt es aber doch Anlass zur Erleichterung, wenn nicht sogar zur Freude. Der Ausgang der Präsidentschaftswahl in Frankreich ist so ein Anlass: Der Sieg Emmanuel Macrons ist eine gute Nachricht für Europa.

Der 39-Jährige will Frankreich von Grund auf reformieren und noch weiter zur Welt öffnen. Es soll an der Seite Deutschlands wieder zu einem Kraftzentrum der Europäischen Union werden. Die Deutschen werden mit Macron gut zusammenarbeiten. Es gibt viele maßgebliche Personen im Berliner Regierungsviertel, für die er der Wunschkandidat war. Ein leichter Partner dürfte er gleichwohl nicht werden. Erste Konflikte sind schon vorgezeichnet – etwa hinsichtlich der Frage, wie sich die Währungsunion weiter stabilisieren lässt. Zumindest dem konservativen Teil der deutschen Bundesregierung misshagt Macrons Plan, einen Eurozonen-Haushalt für mehr Investitionen zu schaffen.

Ein Sieg Marine Le Pens bei der Präsidentschaftswahl hätte das baldige Ende des Euro und der EU in ihrer bisherigen Form bedeutet. Macron wiederholt stets, dass er Frankreich reformieren will, weil es im Interesse der Franzosen sei und nicht weil der Rest Europas (und vor allem Deutschland) es fordere. Die Wirtschaft des Landes kommt nicht in Schwung, die Arbeitslosigkeit ist hoch. Und das ist nicht allein auf ein vermeintliches deutsches Spardiktat zurückzuführen. Sondern darauf, dass die Regelungsdichte zu groß ist und es an den richtigen Investitionen mangelt.

Frankreich braucht eine Art Agenda 2010

Der Staatspräsident ist in Frankreich viel mächtiger, als es der Bundeskanzler hierzulande ist. Nach der Amtsübernahme wird Macron gleichwohl nicht sofort im Merkel’schen Sinne durchregieren können: Er wird rasch eine neue Regierung ernennen. Aber das geschieht schon mit Blick auf die Parlamentswahl, die Mitte Juni ansteht. Ob seine Bewegung En Marche bereits stark genug ist, um die Mehrheit der Sitze zu erringen, ist noch nicht absehbar. Erst in sechs Wochen werden sämtliche Karten neu gemischt sein.

Dann aber braucht Frankreich schnell eine Art Agenda 2010, damit es dem Land in fünf Jahren zum Ende der Amtszeit Macrons besser gehen kann. Der Kandidat hat von Anfang an klar gesagt, was er vorhat. Die Franzosen wissen, was auf sie zukommt. Das unterscheidet die Situation von jener im Jahr 2012, als François Hollande in den Elysée-Palast einzog. Nur wenn das Land ökonomisch wieder Tritt fasst, kann es auch wieder seine politische Führungsrolle in Europa und der Welt übernehmen.

Macrons Anhänger jubeln vor dem Triumphbogen in Paris. AFP

Es ist im Interesse Deutschlands, dass genau dies geschieht. Die Regierenden hierzulande wären klug beraten, den Franzosen diskrete Unterstützung zuteilwerden zu lassen und keine lauten Ratschläge zu erteilen. Leicht wird ihnen das nicht fallen: Bereits im anstehenden Bundestagswahlkampf dürfte die Versuchung groß sein, sich auf Kosten anderer zu profilieren.

Das Verhältnis zwischen beiden Ländern ist kein Nullsummenspiel. Leute wie Marine Le Pen mögen glauben, dass sich Frankreich nur aufrichten kann, wenn Deutschland wieder schwächer wird. Tatsächlich hätte auch die Bundesrepublik viel davon, wenn ihr wichtigster Partner in Europa wieder zu Kräften käme. Dabei geht es nicht nur um Wirtschaftsbeziehungen, sondern auch um eine Stabilisierung der Europäischen Union insgesamt. Die deutsche Hegemonie tut der EU auf Dauer nicht gut. Hierzulande erfüllt sie unbedarfte Politiker gelegentlich mit Stolz. In anderen Ländern ruft die deutsche Dominanz Argwohn und Entfremdung hervor.

Politikstudenten lernen im zweiten Semester, dass internationale Systeme immer dann stabil sind, wenn in ihnen ein Gleichgewicht der Kräfte herrscht. Nur wenn sich Frankreich und Deutschland auf Augenhöhe begegnen und gemeinsame Lösungsansätze entwickeln, kann Europa insgesamt voranschreiten. Im Hinblick auf den bevorstehenden Ausstieg Großbritanniens aus der Gemeinschaft ist dies besonders wichtig.

Wenn auch die Deutschen Ende September gewählt haben werden, gibt es bis zu den Europawahlen 2019 ein Zeitfenster von knapp zwei Jahren, um das Nach-Brexit-Europa auf den Weg zu bringen und die Währungsunion weiter zu festigen. Diese Zeit muss genutzt werden, in Berlin wie in Paris. Die Voraussetzungen sind jetzt so gut wie seit langem nicht mehr.