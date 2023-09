Berlin -Mitte Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt, zwei Wochen später folgt Hessen. Für die Sozialdemokraten sieht es hier wie dort ziemlich düster aus. In ihrer Not werfen sie sich jetzt mit Macht auf ein Thema, dass wirklich unzählige Menschen umtreibt: Der Mangel an bezahlbaren Wohnungen in den Groß- und Universitätsstädten.

Dies sei die „soziale Frage des 21. Jahrhunderts“, heißt es in einem Papier von SPD-Chefin Andrea Nahles und ihrem Vize Thorsten Schäfer-Gümbel. Zwölf Maßnahmen sollen die „Mietenwende“ bringen. In der Sache ist es allemal gerechtfertigt, die Wohnungspolitik ins Zentrum der Debatte zu stellen. Der formal zuständige Bundesminister Horst Seehofer (CSU) ist auch in dieser Hinsicht ein Totalausfall.

Markt nicht „kaputtregulieren“

Doch sollten die Sozialdemokraten nichts übers Ziel hinausschießen. So richtig es ist, den öffentlich geförderten Wohnungsbau zu forcieren und Spekulanten den Kampf anzusagen, so falsch wäre es, den Markt vollkommen kaputt zu regulieren.

Das könnte Sie auch interessieren:

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die SPD will Mieterhöhungen in bestehenden und neuen Verträgen für eine Übergangszeit nur noch in Höhe der Inflation zulassen. Angebot und Nachfrage sollen nicht länger den Preis bestimmen. Das Ergebnis dürfte sein, dass Hauseigentümer weniger Geld in Instandhaltung und Modernisierung stecken oder die Wohnungen verkaufen. Auf Dauer kann das nicht im Interesse der Mieter sein.