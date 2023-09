Dresden -Es ist wie im Märchen vom Hasen und Igel: Kaum hat die Bundesregierung ein Gesetz verändert, verschärft oder auf den Weg gebracht, schon holt die Wirklichkeit sie ein: „Alles muss viel, viel, viel schneller gehen“, forderte Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) am Montag in Dresden, wo sie sich mit 250 Integrationsbeauftragten aus ganz Deutschland zum Erfahrungsaustausch trifft. Eingeladen hat die Beauftragte des Bundes, Aydan Özguz, die aber wegen eines Trauerfalls nicht an dem zweitägigen Treffen teilnimmt.

„In vielen Fragen geht es einfach zu langsam voran“, klagte Köpping. „Eigentlich braucht Integration Zeit. Aber wir müssen momentan alles gleichzeitig machen.“

„Viel zu langsam“

Es sei nicht hinnehmbar, dass Flüchtlinge drei bis sechs Monate auf einen Sprachkursus warten müssten. Auch die Vermittlung von Arbeitsplätzen oder Praktika geht ihr viel zu zäh von statten. Allein in Sachsen gebe es 3500 freie Lehrstellen und rund 40000 unbesetzte Arbeitsplätze. Da hätte mehr vermittelt werden müssen. „Viel zu langsam. Das hätte alles früher passieren können.“ Was man heute in der Integration verpasse, dafür müsse in Zukunft doppelt und dreifach bezahlt werden

Hauptthema: Integrationsgesetz

Hauptthema der Konferenz wird neben dem Erfahrungsaustausch das neue Integrationsgesetz sein, das nächsten Monat im Bundestag verabschiedet werden soll. Im Prinzip sind die Integrationsbeauftragten einverstanden, im Detail hält man den Entwurf schon jetzt für verbesserbar. Das Gesetz soll ein Mix aus fördern und fordern werden: Flüchtlinge sollen unbürokratischer und schneller einen Arbeitsplatz bekommen, es sollen 100000 Niedriglohn-Jobs geschaffen werden. Wer sich weigert, Integrations- oder Sprachkurse zu belegen oder eine Arbeit anzunehmen, dem sollen Leistungen gekürzt werden können. Im Prinzip richtig, meint Köpping: „Aber das Angebot muss stimmen. Da sehe ich im Moment noch eine große Schere." In Sachsen etwa gebe es derzeit Integrationskurse für 5000 Flüchtlinge, aber viermal so viele hätten einen Anspruch darauf. Es fehle schlichte an Lehrern und Einrichtungen. Bislang ist vorgesehen, dass Flüchtlinge und Asylbewerber künftig binnen sechs Wochen einen Platz in einem Integrationskurs bekommen, aber nur, wenn sie aus Syrien, Irak, Iran oder Eritrea stammen. „Gebt die Kurse frei für alle“, meinte Köpping. Auch für Afghanen, Somalier, Pakistaner. Bei der Wohnsitzauflage sollte man ihrer Ansicht nach auch nicht streng einen Ortswechsel unterbinden, wenn jemand eine Arbeit in Aussicht habe und deshalb umziehen wolle.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Demo gegen Pegida

Für Montagabend hat Köpping ihre Gäste zur Demonstration gegen die übliche Dresdner Pegida-Kundgebung aufgerufen. „Das ist nun mal ein Montag, den haben wir uns nicht für die Konferenz ausgesucht. Aber es sei angebracht, dort ein Zeichen zu setzen und auch mal denjenigen zu danken, die seit Monaten für Toleranz und Weltoffenheit und gegen Fremdenfeindlichkeit demonstrieren. „Wir brauchen guten Rückenwind in Dresden“, sagte sie. Es gebe nämlich neben Pegida eine „unglaubliche Hilfsbereitschaft in Sachsen“, hartnäckig und mit Herz bei der Sache. „Es ist die Mehrheit, die sich um ein freundliches Willkommen und um Herzlichkeit müht“, das müsse man auch einmal sehen.

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) meinte dazu, seine Stadt sei bedauerlicherweise die Bühne für Pegida, auch wenn Dresdner nicht fremdenfeindlicher oder rassistischer seien als der durchschnittliche Westdeutsche. Was ihm aber Sorge mache: Die Hemmschwelle sinke, sich rassistisch zu äußern und herumzupöbeln. „Das macht mir Angst und Schrecken.“

Pegida-Mitgründer Lutz Bachmann, mehrfach vorbestraft wegen Drogenhandels, verschiedener Einbrüche und Diebstähle, steht ab Dienstag wieder einmal vor Gericht: Diesmal wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Er soll 2014 im Internet Flüchtlinge als Viehzeug und Dreckspack beschimpft haben.