Wo katholisch draufsteht, muss auch katholisch drin sein. Diesen Appell hat die offizielle Webseite der Deutschen Bischofskonferenz auch auf ihre eigenen Inhalte bezogen.

So beklagt der Autor und Filmemacher David Kadel im sozialen Netzwerk Facebook, das Portal „katholisch.de“ habe einen Beitrag über seinen Fußballer-Film „Und vorne hilft der liebe Gott“ abgelehnt, weil weder die sieben Protagonisten noch er selbst katholisch seien. Dadurch sei es „leider unmöglich, über diesen christlichen Film zu berichten“, habe man ihm nach anfänglichem Interesse mitgeteilt.

In Kadels Produktion kommen unter anderem Jürgen Klopp, der Trainer des FC Liverpool (früher Borussia Dortmund), und der österreichische Nationalspieler David Alaba (FC Bayern München) mit, so Kadel, „offenen Bekenntnissen“ zu ihrem Glauben zu Wort. „Wahnsinn, wie wenig manche »Fromme« von dem verstanden haben, was ihre Kirche eigentlich darstellen soll“, echauffiert er sich auf „Facebook“ mit Zuspruch zahlreicher Kommentatoren.

PR-Aktion von Kadel?

Steffen Zimmermann, Chef vom Dienst bei „katholisch.de“, betonte auf Anfrage die „konfessionelle Offenheit“ seiner Redaktion, aber auch deren Freiheit, Themenangebote nicht aufzugreifen. Mit katholischen Protagonisten erziele „katholisch.de“ erfahrungsgemäß eine „deutliche höhere Aufmerksamkeit“ bei den Nutzern. „Aus heutiger Sicht würden wir dies vermutlich anders entscheiden“, räumt Zimmermann ein. Der gesamte Vorgang liege aber bereits zwei Monate zurück.

Zimmermann warf Kadel daher eine PR-Aktion vor, in der nachträglich „aus einer Mücke ein Elefant gemacht“ werde. Dafür spricht Kadels Hinweis, dass sein „Kloppo/Alaba-Roadmovie“ soeben auf der Audio- und Video-Plattform des „iTunes“ des US-Konzerns Apple erschienen sei. Das sei „für einen solch christlichen Low-Budget-Film schon außergewöhnlich“.