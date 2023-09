Berlin -Deutschlands Verbraucher sind mit Blick auf ihr Einkommen so optimistisch wie seit der Wiedervereinigung nicht. Einer Umfrage des Marktforschungsinstituts GfK zufolge stieg der Indexwert zu den Einkommenserwartungen im August um 0,5 Zähler auf 61,4 Punkte und damit auf den höchsten Monatswert, der je im vereinten Deutschland gemessen wurde. Entsprechend aufgeschlossen stehen die Verbraucher kostspieligen Einkäufen gegenüber: Die Bereitschaft zu größeren Anschaffungen nahm laut GfK im Vergleich zum Juli um 3,3 auf 58,1 Punkte zu.

Auch viele große Unternehmen melden gute Zahlen – nicht selten bessere, als sie selbst vorausgesagt hatten. Von den 300 größten deutschen Unternehmen hoben 107 ihre Umsatz- und Gewinnerwartungen für das erste Halbjahr an, wie die Unternehmensberatung E+Y am Dienstag mitteilte. Nur 29 Firmen sahen sich veranlasst, die Prognosen zu senken und eine Gewinn- oder Umsatzwarnung zu veröffentlichen. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2016 hatten lediglich 44 Unternehmen ihre Erwartungen nach oben, 27 weitere nach unten korrigiert.

Mehr Erwerbstätige

Zum einen profitiert die Wirtschaft von der anhaltend guten Binnennachfrage, die sich nicht allein in den GfK-Umfragen spiegelt. Vor allem die steigende Beschäftigung stärkt die Kaufkraft und bringt damit die Volkswirtschaft auf Touren. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit stieg die Zahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter im letzten Berichtsmonat Mai gegenüber dem Vorjahresmonat um 744 000 auf 32,14 Millionen. Auch die Zahl der Erwerbstätigen insgesamt verzeichnete mit fast 44,4 Millionen zuletzt einen Höchststand. Da zudem die Löhne in den vergangenen Jahren inflationsbereinigt zulegten, haben mehr Menschen mehr Geld in der Tasche: Die Summe der Nettolöhne lag nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im zweiten Quartal um 3,7 Prozent über dem Vorjahreswert. Dabei fiel das Plus pro Beschäftigtem mit 2,5 Prozent etwas geringer aus, der übrige Anstieg ist dem Beschäftigungswachstum zuzuschreiben. Unter dem Strich bleiben höhere Konsumausgaben: Nach 2289 Milliarden Euro 2016 könnten es in diesem Jahr mehr als 2350 Milliarden werden, sofern sich der Trend der ersten beiden Quartale fortsetzt.

Dass es so kommt, ist durchaus wahrscheinlich. Zwar bewerten die Verbraucher in der aktuellen GfK-Umfrage die Konjunkturaussichten nicht mehr so positiv wie zuvor: Nach fünf Anstiegen in Folge sank der Indexwert für die Konjunkturerwartungen im August um 14,2 Zähler auf 30,4 Punkte ab. Gleichwohl sehe die Bevölkerung Deutschlands Wirtschaft „auf einem soliden Wachstumskurs“, glaubt die GfK. Für den September rechnen die Marktforscher mit einem weiteren Anstieg des Konsumklimas um 0,1 auf 10,9 Punkte.

Zweiter wichtiger Faktor für steigende Erträge und Umsätze der Unternehmen - die 30 Dax-Konzerne verbuchten im ersten Halbjahr mit 39 Milliarden Euro Gewinn aus den laufenden Geschäften ein Rekordergebnis, auch der Gesamtumsatz mit 344 Milliarden Euro erreichte einen Höchststand – ist die anziehende Konjunktur in der EU. Analysten erwarten, dass auch das Wachstum im für die deutsche Wirtschaft besonders wichtigen Euroraum im laufenden Jahr kräftiger ausfallen wird als erwartet.

Wie wichtig Europa für hiesige Unternehmen ist, verdeutlicht die Ausfuhrstatistik 2016: Knapp 37 Prozent der deutschen Exporte im Wert von insgesamt 1207 Milliarden Euro gingen in die Eurozone, fast 60 Prozent in die EU-Länder insgesamt.

Südeuropa holt auf

Vor allem südeuropäische Staaten holen auf und kompensieren die gravierenden Folgen der Weltwirtschaftskrise immer erfolgreicher. Spaniens Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg laut Eurostat in den ersten beiden Jahresquartalen um 0,8 und 0,9 Prozent. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet ergibt sich daraus ein Plus von 3,4 Prozent. Die französische Wirtschaft wuchs um je 0,5 Prozent in den ersten beiden Quartalen.

Auch Italiens Wirtschaft fasst mit Zuwächsen von je 0,4 Prozent spürbar Fuß. Portugal, Zypern, die baltischen Staaten, Belgien und Österreich vermelden ebenfalls gute Quartalsergebnisse. Selbst Griechenland lag in den ersten drei Monaten mit 0,4 Prozent Wachstum im Plus (für das 2. Quartal liegen Zahlen noch nicht vor). Am kräftigsten legte in diesem Jahr aber die fünftgrößte Volkswirtschaft der Eurozone zu: Das niederländische BIP stieg im ersten Quartal um 0,6, im zweiten um 1,5 Prozent.

Die Devisenmärkte haben auf Europas neue Stärke bereits reagiert. Trotz anhaltender Nullzinspolitik der EZB und gestiegener Zinsen in den USA hat sich der Euro gegenüber dem Dollar in den vergangenen Wochen deutlich verteuert. Am Dienstag notierte die Gemeinschaftswährung erstmals seit Januar 2015 wieder über 1,20 Dollar. Dadurch werden deutsche Ausfuhrgüter außerhalb des Euroraums zwar teurer, aber das wird die Wirtschaft verschmerzen.