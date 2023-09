Büttelborn -Die Polizei hat mehr als ein Dutzend betrunkene Lkw-Fahrer bei einer Kontrolle in Südhessen am Wochenende an der Weiterfahrt gehindert. Den höchsten Alkoholwert hatte mit 3,54 Promille ein auf dem Rastplatz Büttelborn (Rhein-Main-Gebiet) kontrollierter Fahrer, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte.



Beamte kontrollierten entlang der A5 und A67 auf Tank- und Rastplätzen über 160 Fahrzeuge, die dort während der vorgeschriebenen Ruhezeit parkten. Insgesamt 43 Fahrer hätten unter Alkoholeinfluss gestanden, 15 davon seien „derart betrunken“ gewesen, dass die Polizei die Weiterfahrt unterband. Sie brachten demnach Parkkrallen an die Lastwagen an und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. (dpa)