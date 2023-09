Köln/Detroit -Ford kommt in Europa wieder in Schwung. Dort summierte sich der Vorsteuergewinn im ersten Quartal auf 434 Millionen Dollar (384 Millionen Euro) und fiel damit höher aus als im Gesamtjahr 2015. Das Europageschäft, das von Köln aus gesteuert wird, hatte lange für rote Zahlen gesorgt – in den ersten Monaten des Vorjahres hatte es einen Verlust in Höhe von 42 Millionen Dollar gegeben.

Für das gesamte Jahr 2015 hatte Ford in Europa erstmals seit 2011 wieder einen operativen Gewinn ausgewiesen – ein Plus von 259 Millionen Dollar. Die Wende hatte allerdings auch mit einer Änderung der Bilanzierungsmethode für Pensionsrückstellungen zu tun – nach Angaben von Ford eine Angleichung an die Praxis von Konkurrenten wie General Motors.

Überschuss von 2,5 Milliarden Dollar

Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres machte die Ford Motor Company auch global dank boomender Verkäufe von Geländewagen und Pick-up-Trucks einen großen Gewinnsprung. Der Überschuss fiel mit 2,5 Milliarden Dollar (2,2 Milliarden Euro) mehr als doppelt so hoch aus wie im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz legte um elf Prozent auf 37,7 Milliarden Dollar zu.

Ford profitierte vor allem von der hohen Nachfrage der Kunden auf dem US-Markt, wo die niedrigen Spritpreise die Verkäufe von schweren Fahrzeugen wie dem F-150 anheizen. Die Ergebnisse fielen deutlich besser aus als von Analysten erwartet.

„Allzeit-Rekord für das Unternehmen“

„Das erste Quartal war ein absolut grandioser Start ins neue Jahr“, kommentierte Konzern-Chef Mark Fields die Quartalszahlen. „Das ist ein Allzeit-Rekord für das Unternehmen.“

Ford arbeitete zum Jahresstart in Nordamerika so rentabel wie noch nie. Die operative Marge von 12,9 Prozent lag deutlich über den jüngsten Werten von General Motors und Fiat Chrysler. An der Wall Street verteuerten sich Ford-Aktien um gut ein Prozent. Positiv wurde auch aufgenommen, dass der Autohersteller weiter damit rechnet, seinen Rekord-Vorsteuergewinn vom Vorjahr in Höhe von 10,8 Milliarden Dollar mindestens zu halten. (mit dpa, rtr)