Länderspielpause in der Fußballbundesliga – die einen freuen sich, die anderen wissen nicht, was sie mit ihrem Wochenende anfangen sollen. Doch eins ist gewiss: auf Fußball muss nicht verzichtet werden, denn die Nationalmannschaft tritt zum Freundschaftsspiel an. Heute Abend um 20:45 Uhr steigt der Klassiker Italien – Deutschland. Und auch in diesem heiß umkämpften Match wird es sie zahlreich geben: Kopfbälle.

Die sind Gegenstand einer kürzlich erschienen schottischen Studie. Forscher der University of Stirling in Schottland wollen herausgefunden haben: Kopfbälle machen dumm!

Studie simulierte Eckbälle

Die Studie: Die Wissenschaftler bauten eine Ballmaschine auf und ließen jeden Studienteilnehmer 20 Eckbälle simulieren. Vor und nach dem Training untersuchten die Forscher dann die Gehirnfunktionen und das Erinnerungsvermögen der Sportler. Letztes mit fatalen Ergebnissen: Die Leistung der Fußballer war bis zu 67 Prozent schlechter als vor den Kopfbällen. Das schlechte Abschneiden schreiben die Forscher den Kopfballeinheiten zu.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Doch auch eine gute Nachricht haben die Forscher für die rund 250 Millionen Profi- und Hobby-Fußballspieler weltweit: Innerhalb von 24 Stunden erholten sich die Fußballer-Gehirne wieder.

Bälle kommen mit bis zu 100 Stundenkilometer angerauscht

Was passiert eigentlich bei einem Kopfball? Ein auftreffender Ball kann während eines Spiels schon mal eine Geschwindigkeit bis zu 100 Kilometer in der Stunde erreichen – auf den Kopf wirken dabei enorme Kräfte ein. Ein Großteil der Energie werde allerdings absorbiert, sagt Neurologe Wolfgang Greulich.

„Akute Kopfverletzungen beim Fußball sind eher die Folge von Zusammenstößen oder eines Aufpralls auf den Torpfosten“, erklärt der ärztliche Direktor der Helios-Klinik Hagen-Ambrock. „Denn ein anderer Knochen oder das Alu-Profil geben beim Kontakt mit dem Kopf weniger nach, als es der Ball tut.“

Studie aus Deutschland bestätigt schottische Ergebnisse

Ein Fußballer köpft den Ball nicht nur während eines Spieles, im täglichen Training kommt diese Technik ebenfalls zum Einsatz, muss geübt und in Spielzügen einstudiert werden. Auch die deutsche Medizinerin Inga Koerte untersuchte in einer Langzeitstudie 16 ehemalige Fußballer, die allesamt im Profisport aktiv gewesen waren. Im Wissenschaftsmagazin „Spektrum der Wissenschaft“ sagt Koerte: „Ein einziger Kopfball ist wahrscheinlich nicht gefährlich, aber es gibt Hinweise darauf, dass häufige Erschütterungen des Kopfes zu Mikroverletzungen des Gehirns führen können.“ Bereits bei Nachwuchstalenten konnte sie nachweisen, dass sich die weiße Substanz des Gehirns im Vergleich zu Schwimmern verändert habe. Lange sei allerdings fraglich gewesen, ob diese Veränderungen langfristig bestehen bleiben, so Koerte.

Nicht alle Positionen sind gleich gefährlich

Aber war das Ergebnis auch bei Fußballspielern der unterschiedlichen Positionen gleich? Nein, wie die Forscherin erklärt: „Neben Feldspielern nahmen zwei Torhüter an der Studie teil. Letztere köpfen auf ihrer Position seltener als Feldspieler, und ihre Gehirne zeigten deutlich weniger stark ausgeprägte Veränderungen.“

Laut Koerte dürfte es also nicht der Fußballsport an sich oder der Lebensstil eines Fußballers sein, der zur Abnahme der grauen Substanz führe, sondern „wahrscheinlich eher die vielen Kopfbälle.“ (spe/mit Material der dpa)

Das könnte Sie auch interessieren: