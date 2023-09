Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat mit Aussagen zum Kopftuch-Tragen den Unmut vieler seiner Bürger auf sich gezogen.

„Es ist das Recht der Frau, sich zu kleiden, wie immer sie auch möchte“, sagt der ehemalige Grünen-Politiker im Rahmen einer EU-Diskussionsveranstaltung am Mittwoch. „Im übrigen nicht nur muslimische Frauen, jede Frau kann ein Kopftuch tragen. Und wenn das so weiter geht, bei dieser tatsächlich um sich greifenden Islamophobie, wird noch der Tag kommen, wo wir alle Frauen bitten müssen, ein Kopftuch zu tragen. Als Solidarität gegenüber jenen, die es aus religiösen Gründen tun.“

Bei Islamkritikern und rechten Gruppierungen kam diese Äußerung gar nicht gut an. Das Video wird bei Youtube dutzendfach mit hämischen Kommentaren wie „Der hat doch nicht mehr alle Nadeln an der Tanne“ gepostet. Manche meinen spöttisch: „Genau, wer kein Kopftuch trägt ist ein dreckiger Nazi. Alle Deutsche sind Ausländerhasser“.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

AfD-Politikerin Beatrix von Storch twitttert: „Das können nicht einmal Sie ernst meinen. Warum nicht andersrum? Aus Anpassung an unsere Kultur: Kopftuchverbot?“

Mit Verlaub,Herr Präsident,aber das können nicht einmal Sie ernst meinen.Warum nicht andersrum?Aus Anpassg an unsere Kultur:Kopftuchverbot? https://t.co/BF3DfXewph — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) April 26, 2017

In der „Welt“ verteidigte Van der Bellen seine Äußerung: Er selber sei kein Freund des Kopftuchs, aber es gehe um Meinungsfreiheit. Es sei das „gute Recht jeder Frau sich selbst zu entscheiden, was sie am Kopf trägt und ob sie etwas am Kopf trägt“. (red)