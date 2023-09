Boppard -Beim Schmücken eines großen Weihnachtsbaums sind im rheinland-pfälzischen Boppard zwei Menschen abgestürzt und verletzt worden. Die beiden ließen sich am Samstag mit einem an der Hubgabel eines Traktors befestigten Korb in die Höhe heben, um den Baum festlich herauszuputzen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Während des Schmückens geriet der Korb allerdings ins Rutschen und stürzte aus etwa zwei Meter Höhe mit den beiden zu Boden. Die beiden Baumbesitzer wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

(afp)