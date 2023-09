Berlin -Die Kunden der Deutschen Post müssen sich auf eine kräftige Erhöhung des Briefportos gefasst machen. Laut einem Bericht der „Bild am Sonntag“ erwägt der ehemalige Staatskonzern, 2019 das Porto für einen Standardbrief um zehn Cent auf dann 80 Cent zu erhöhen. Das Unternehmen selbst sprach am Sonntag von „Spekulationen“. Es verwies darauf, dass die Bundesnetzagentur als zuständiger Regulierer zunächst ein neues Verfahren zur Bestimmung der Briefpreise festlegen müsse. Erst danach könne die Post entscheiden, ob, in welchen Bereichen und in welcher Höhe sie die Preise verändere.

Nächste Erhöhung ab 2019 möglich

Die Deutsche Post hatte zuletzt bereits die Porti für Bücher- und Warensendungen deutlich angehoben. Bei Standardbriefen liegt die letzte Erhöhung mehr als zwei Jahre zurück. Damals stieg der Preis von 62 auf jetzt 70 Cent. Dieser Preis gilt grundsätzlich für drei Jahre. Die nächste Erhöhung wäre also zum 1. Januar 2019 möglich.

Wie am Sonntag ebenfalls bekannt wurde, gehen bei der Bundesnetzagentur immer mehr Beschwerden von Verbrauchern über die Dienstleistungsqualität der Deutschen Post ein. Bis Ende Mai seien rund 4.100 Beschwerden gezählt worden – mehr als zwei Drittel des Wertes, der für das gesamte Jahr 2017 registriert worden war. Schon im vergangenen Jahr habe es mit 6.100 Beschwerden so viele wie nie zuvor gegeben, meldete die Deutsche Presse-Agentur. Am häufigsten beklagen sich Verbraucher demnach bei der Netzagentur über Probleme bei der Zustellung von Sendungen. In den meisten Fällen geht es um das lizenzpflichtige Briefgeschäft.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Im Bundestag wird das Gebaren der Post kritisch gesehen. Grünen-Wirtschaftsexperte Dieter Janecek sagte dieser Zeitung: „Wenn die Folgen der Deregulierung des Postmarkts sinkende Qualität und steigende Preise beim Quasi-Monopolisten sind, gibt es vor allem einen Verlierer – und das ist der Kunde.“ Der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, Klaus Müller, schrieb am Sonntag auf Twitter: „14 Prozent Preiserhöhung für Briefe auf 80 Cent und gleichzeitig eine Rekordzahl an Beschwerden bei der Bundesnetzagentur? Das ist eine Frechheit, da bleibt einem das Frühstück glatt im Hals stecken.“

Klassisches Briefgeschäft wird zunehmend schwieriger

Die Deutsche Post AG ist noch zu rund einem Fünftel im Besitz des Staates. Das klassische Brief-Geschäft gestaltet sich für die Post zunehmend schwierig, da die Zahl der Sendungen kontinuierlich sinkt. Zugleich ist die Post aber dazu verpflichtet, im gesamten Bundesgebiet Briefkästen und Filialen vorzuhalten und an sechs Tagen in der Woche Briefe zuzustellen. Der Gesetzgeber will damit eine flächendeckende Grundversorgung zu erschwinglichen Preisen sicherstellen.

Das Unternehmen fährt bereits seit geraumer Zeit sein Angebot im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten zurück. Eigene Filialen betreibt die Post schon seit Jahren nicht mehr. Die meisten Briefkästen im Land werden nur noch am Vormittag geleert, was zu längeren Brief-Laufzeiten beitragen dürfte. Laut Post sind die internen Prozesse so ausgelegt, dass rund 95 Prozent aller Briefsendungen im Inland den Empfänger am nächsten Werktag erreichen. Voraussetzung sei aber, dass die Sendungen das Unternehmen „vor Annahmeschluss der Filiale oder der letzten Briefkastenleerung erreichen“.