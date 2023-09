Berlin -Die geschäftsführende Bundesregierung plant offenbar unter anderem mit der Einführung von kostenlosem öffentlichen Nahverkehr die Verschmutzung der Luft in deutschen Großstädten in den Griff zu bekommen. Die Bundesregierung will ihr Last-Minute-Programm für saubere Luft in den Städten Bonn, Essen, Herrenberg, Reutlingen und Mannheim testen – und so womöglich Fahrverbote für Diesel-Pkw und eine Klage der EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof abwenden. „Wir erkennen an, dass die Zeit drängt und dringend wirksame Maßnahmen ergriffen werden müssen“, heißt es in einem gemeinsamen Brief der drei Bundesminister Barbara Hendricks (SPD, Umwelt), Peter Altmaier (CDU, Kanzleramt) und Christian Schmidt (CSU, Verkehr) an EU-Umweltkommissar Karmenu Vella. Der Brief mit Datum vom 11. Februar liegt dieser Zeitung vor.