Die Plätze am Gang sind im Flugzeug sehr begehrt. Schließlich muss man auf diesem Platz niemanden bitten aufzustehen, wenn man sich die Beine vertreten oder zur Toilette gehen möchte.

Am Gang sitzen kann krank machen

Ein US-Wissenschaftler hat in einem Interview mit dem Wissenschaftsportal io9 Flugreisenden jedoch einen triftigen Grund geliefert, sich beim Check-In lieber einen Sitzplatz am Fenster auszusuchen.

Die Wahrscheinlichkeit, sich im Flugzeug mit einer Krankheit anzustecken ist für Passagiere, die am Gang sitzen, viel höher als für diejenigen, die am Fenster Platz genommen haben. Der Grund: Am Gang kommen Reisende mit viel mehr anderen Menschen in Kontakt. Dazu gehören neben den Stewardessen eben auch Mitreisende, die zur Toilette gehen. Ist einer davon erkältet, stecken sich am ehesten Passagiere mit Gang-Platz an.

Etliche Passagiere erkrankten - Flugzeug musste notlanden

Charles Gerba, Mikrobiologie-Professor an der Universität von Arizona, stützt seine Aussage auf eine Untersuchung der US-Gesundheitsbehörde im Jahr 2008. Damals musste ein Flugzeug auf dem Weg von Boston nach Los Angeles in Chicago notlanden, damit etliche Passagiere, die unter Erbrechen und Durchfall litten, ins Krankenhaus gebracht werden konnten.

Die Analyse des Falls bestätigte den Verdacht, dass sich viele Passagiere bei bereits Infizierten angesteckt hatten. Betroffen waren vor allem solche, die am Gang gesessen hatten. Laut Gerba halten sich viele Passagiere beim Durchlaufen des Gangs auf dem Weg zur Toilette an den Sitzlehnen der Mitreisenden fest, um die Balance zu halten.

Da man das nicht ändern kann, bleiben als wirksame Lösungen neben einem Platz am Fenster: Hygienetücher und Mundschutz. (kkl)